Federer, Nadal e Djokovic sono entrati nella classifica dei tennisti più vincenti di sempre: ecco tutti i numeri e le statistiche

ANCONA – Comprendere meglio le quote tennis significa avere a disposizione tutti i numeri e le statiche per individuare quali sono i migliori tennisti che parteciperanno a un determinato torneo e chi avrà migliori chances di arrivare fino in fondo.

Attualmente sono presenti diverse soluzioni per gli scommettitori che consentono di ritirare probabile vincita prima che il match finisca, come il Cash Out. Con questo sistema è possibile scommettere sull’esito di un evento e prelevare in anticipo la vincita quando un tennista sta vincendo, limitando quindi il rischio di perdere. Può essere una soluzione molto vantaggiosa quando si scommette sui tennisti contemporanei che sono entrati nella classifica degli atleti più vincenti di sempre.

Il trio Federer – Nadal – Djokovic non poteva mancare nella classifica dei tennisti più vincenti di sempre, il dato statistico interessante è che sono presenti fra i primi 15 atleti che hanno vinto di più in assoluto, dimostrazione pratica del fatto che gli ultimi 20 anni di tennis stanno viaggiando a livelli altissimi e presentano una qualità di gioco nettamente maggiore rispetto a qualche decennio fa.

Ecco perché Federer, Nadal e Djokovic sono entrati nella classifica dei tennisti più vincenti di sempre.

Federer è al quinto posto nella classifica dei tennisti più vincenti di sempre

Uno dei record che i tre atleti citati detengono a pari merito è il numero di vittorie al Grande Slam: ben 20. Federer ha iniziato la sua carriera nel 1998 e i titoli vinti in Singolare sono ben 103, oltre ai 20 Slam ci sono nel palmares 6 Tennis Master Cup/ ATP Finals, 28 Masters Series/ATP Masters 1000, 24 ATP International Series Gold/ATP Tour 500 e 25 ATP International Series/ATP Tour 250. L’ultimo titolo vinto dal campione svizzero risale al 2018 a Melbourne, in totale ha vinto 6 Australian Open e il suo primo titolo è del 2003 a Wimbledon. Non è mai riuscito a imporsi nei Giochi Olimpici.

Rafael Nadal il tennista prodigio

La sua carriera è iniziata nel 2001 quando aveva appena 15 anni, nel 2020 è entrato di diritto nel Club dei 20 Slam vincendo gli Open di Francia a Parigi contro Novak Djokovic. Ha vinto 36 Masters Series/ATP Masters 1000, 22 ATP International Series Gold/ATP Tour 500 e 9 ATP International Series/ATP Tour 250. Nel 2008 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino, trionfando in finale contro Fernando Gonzalez. Per il totale delle vittorie si trova al settimo posto della classifica dei tennisti più vincenti di sempre, con un totale di 104 titoli.

Djokovic

La sua prima vittoria di un titolo risale al gennaio 2008 e riguarda gli Australian Open di Melbourne, attualmente in tutta la sua carriera ha vinto 4 finali contro Federer e 4 finali contro Nadal. Nel 2021 ha vinto gli Open di Francia a Parigi contro Tsitsipas in finale a giugno e la sua ultima vittoria è quella dell’11 luglio 2021 al Torneo di Wimbledon a Londra contro l’italiano Matteo Berrettini. Oltre a essere entrato di diritto nel Club dei 20 Slam, ha vinto 5 volte la Tennis Masters Cup/ATP Finals, 36 volte la Masters Series/ATP Tour Masters 1000, 14 volte il torneo ATP International Series Gold/ATP Tour 500 e 10 volte l’ ATP International Series/ATP Tour 250. Contro Nadal ha perso 11 volte e contro Federer ha perso 9 volte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it