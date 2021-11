Edificio in fiamme nella notte nel centro storico di Morrovalle

MORROVALLE – Poco dopo la mezzanotte si è verificato l’incendio di un edificio, ristrutturato ma non abitato, in via Leopardi, nel centro storico di Morrovalle. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile ed i Carabinieri.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno provocato danni ingenti alle strutture. Subito dopo hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza, in corso fino alla tarda mattinata.

Non ci sono stati danni alle persone ma si è verificato un guasto alla rete elettrica del quartiere, in quanto le fiamme hanno interessato anche il circuito della pubblica illuminazione.

I tecnici dell’Enel, intervenuti durante la notte, hanno poi provveduto al ripristino dell’energia elettrica.

A causa dei danni strutturali subiti dall’edificio la zona è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale dagli operai dell’Ufficio tecnico comunale.

La Polizia municipale di Morrovalle, con un’apposita ordinanza, sta individuando percorsi alternativi che saranno opportunamente segnalati.

