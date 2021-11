“Ecco cosa significa essere oggi un designer della comunicazione”

Una professione in continuo mutamento. A Civitanova Alta nuovo incontro per un’approfondita analisi di questa figura professionale

CIVITANOVA MARCHE – “Open è una modalità di incontro in cui aprirsi e immaginare, un luogo e un tempo per fermarsi, per lasciarsi coinvolgere dalla bellezza e far fluire il pensiero. Per partire dal territorio, le Marche, ed aprirsi al futuro”. Lo afferma Maria Loreta Pagnani, founder di Elp Design e socio e ambasciatore Marche AIAP che ha attivato il dialogo e il confronto con altri colleghi marchigiani.

Nell’incontro sono stati approfonditi i temi nati dalle riflessioni del primo appuntamento svolto quest’estate alla Rocca Roveresca di Senigallia, in cui sono emerse riflessioni su temi comuni, dalla formazione al rapporto con la committenza, dal riconoscimento professionale all’equo compenso, temi che in questa occasione sono stati approfonditi in gruppi tematici e che hanno sviluppato proposte di intervento da sviluppare.

Un incontro in cui professionisti del settore, soci e non soci di AIAP, hanno avuto modo di incontrarsi giovedì 18 novembre al MAGMA Museo Archivio Grafica Manifesto di Civitanova Alta, ospitati dall’accoglienza dal suo direttore Enrico Lattanzi.

Con l’intento di coniugare aspetti culturali a quelli professionali, gli incontri si svolgono in luoghi che raccontano e raccolgono documenti significativi della professione, dove il designer della comunicazione visiva si relaziona con la contemporaneità in continuo mutamento.

Nello Spazio Multimediale San Francesco è stato possibile ammirare Natalia Volpe Manifesti, mostra aperta fino al 30 novembre

Al MAGMA Museo Archivio Grafica Manifesto la mostra 21 Manifesti di Mauro Bubbico e Corri Pinocchio Corri con opere di Fabio De Poli, Roberto Innocenti, Andrea Rauch, Guido Scarabottolo e Venturino Venturi in mostra fino al 12 dicembre

Le mostre sono parte della rassegna Cartacanta Festival 2021 LA RIPARTENZA

L’invito, aperto anche ad altri professionisti, si svilupperà nei prossimi mesi, in una modalità tutta da scoprire!

