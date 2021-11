Dal 1 dicembre il vaccino antinfluenzale nelle farmacie marchigiane

ANCONA – Dal 1 dicembre più di 190 farmacie marchigiane saranno pronte a rispondere concretamente alla richiesta dei cittadini interessati alla copertura vaccinale contro l’influenza.

Infatti è stato sottoscritto l’accordo tra Regione e Federfarma Marche che recepisce gli accordi nazionali e disciplina la vaccinazione antinfluenzale in farmacia : per le categorie per cui la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata , tale adempimento sarà a carico del servizio sanitario . Invece tutti coloro che sono comunque interessati alla protezione contro il virus dell’influenza stagionale potranno acquistare il vaccino nelle stesse farmacie . “Ringrazio il Governatore Acquaroli e l’Assessore alla sanità Saltamartini per aver voluto riconoscere , ancora una volta, la professionalità del farmacista e il nuovo modello di farmacia dei servizi, che si conferma un fondamentale anello di congiunzione tra cittadini e Servizio Sanitario ” afferma il presidente di Federfarma Andrea Avitabile . Prosegue evidenziando che “grazie all’intesa raggiunta, le farmacie marchigiane potranno fornire un contributo determinante all’ampliamento della copertura vaccinale contro l’influenza, come già avviene per il vaccino contro il Covid, infatti nelle nostre farmacie i cittadini possono anche ricevere le diverse dosi di vaccino anticovid ed ovviamente anche la terza” .

Marco Meconi come referente delle farmacie rurali prosegue” questo nuovo servizio , accanto alla somministrazione di vaccini anti-Covid ed all’esecuzione dei test antigenici, ribadisce il ruolo svolto dalle farmacie intese come presidio sanitario di prossimità sul territorio fin dall’inizio della pandemia, attività risultate fondamentali nei comuni dell’entroterra marchigiano dove la popolazione , spesso anziana , avrebbe avuto difficoltà a raggiungere la rete ospedaliera”.

