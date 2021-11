Carabinieri e Polizia arrestano un giovane fabrianese

FABRIANO – Nella notte tra sabato e domenica, personale del comando della Compagnia Carabinieri di Fabriano, successivamente raggiunto da quello del Commissariato cittadino, ha arrestato un diciottenne fabrianese in quanto ritenuto responsabile di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di un veicolo militare.

I Carabinieri sono intervenuti, su richiesta, presso un locale del centro cittadino dove il giovane stava arrecando disturbo alla clientela. I militari, giunti sul posto, gli hanno chiesto di fornire i documenti, ma lui, come risposta, ha dato in escandescenza, avventandosi contro gli operatori con l’intento di colpirli e profferendo nei loro riguardi frasi ingiuriose e minacciose.

Il giovane è stato prontamente bloccato e posto, in sicurezza, all’interno di una vettura di servizio. Una volta a bordo il giovane, con ripetuti calci, è riuscito a sfondare dall’interno il vetro posteriore con l’intento di uscire dal mezzo.

Nel frattempo, è sopraggiunta in ausilio la macchina del Commissariato con i quali già da tempo è in corso una proficua collaborazione. I militari hanno prelevato il ragazzo dalla vettura e lo hanno affidato in custodia agli agenti che lo hanno condotto nella sede del comando Compagnia dei Carabinieri di Fabriano.

Durante queste operazioni, nei pressi dell’auto di servizio, attirate dal richiamo del giovane fermato, si era formato un assembramento di persone che hanno colpito lievemente alle spalle due dei militari operanti.

Questa mattina, presso il Tribunale di Ancona, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it