Cade un grosso pino e blocca l’uscita, pronto intervento dei Vigili del fuoco

CASTELFIDARDO – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 7.30, in via 4 Novembre, a Castelfidardo, per la rimozione di un grosso pino che, dopo essere caduto, ostruiva l’uscita da una struttura pubblica.

La squadra di Osimo, in collaborazione con l’autogru proveniente dalla centrale dei Vigili del fuoco di Ancona, provvedeva alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Non si segnalano danni a persone. Sul posto è anche intervenuta una pattuglia della Polizia locale.

