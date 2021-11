A Polverigi arriva anche il Festival del panettone artigianale

POLVERIGI – La Pro Loco Polverigi, in collaborazione con Confartigianato Imprese Marche ed il patrocinio del Comune di Polverigi presenta la prima edizione del “Festival del Panettone Artigianale”.

Sulla scia di Pizzagustando, l’ormai noto Festival della Pizza, il borgo di Polverigi si arricchisce di una nuova manifestazione allo scopo di valorizzare in maniera sempre più costante i prodotti artigianali e tradizionali di cui è ricco il territorio della provincia di Ancona.

Il Natale è ormai alle porte e si cominciano a sentire i profumi inebrianti dei dolci tipici delle Feste. Per celebrare il Lievitato per eccellenza del Natale la Pro loco di Polverigi vi da appuntamento per Domenica 12 Dicembre nel centro storico di Polverigi in Piazza Umberto I dalle ore 15:00.

Esposizione, assaggi e mostra mercato per tutti, con alcuni dei migliori produttori di panettone della zona. Oltre a quelli strettamente locali parteciperanno eccellenze della provincia. Per citarne alcuni: La Cucina di Maria Beatrice di Ancona, Mente Locale di Camerano, Cugnoli&Vitaloni di Senigallia, Pasticceria Silvana di Ostra Vetere, Giammarini di San Benedetto del Tronto.

Con grande piacere sarà presente anche uno spazio dedicato alla Lega del Filo D’Oro con la possibilità di acquistare i panettoni solidali.

Una giuria di qualità con un tasting alla cieca premierà tra i partecipanti il miglior panettone per le tre categorie: tradizionale, creativo e a tema libero.

Ospite d’ eccezione con uno show cooking la cake designer perugina Flavia Garreffa, recentemente premiata a Roma ai Campionati Mondiali FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) come Best panettone of the World per la categoria “decorato”.

Stand di vini dolci, passiti e visciole vi proporranno gli abbinamenti più azzeccati per il panettone prescelto.

Laboratori di dolci per bambini e spettacoli di intrattenimento a cura del Polverigi Kids Festival allieteranno il pomeriggio dei più piccoli.

Ad impreziosire e rendere unica l’atmosfera natalizia ci penserà la Corale Vincenzo Cruciani di Ancona con il suo ricco repertorio.

