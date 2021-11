A Forlì un significativo riconoscimento per Patrizio Sumbu Kalambay

di GABRIELE FRADEANI

FORLI’ – Significativo riconoscimento per Patrizio Sumbu Kalambay che, a Forlì, alla Hall of Fame edizione 2021 è stato premiato come uno dei migliori pugili del passato.

La manifestazione nasce da una idea della redazione di Boxeringweb per esaltare i campioni di pugilato che hanno realizzato le cose più belle e che sono riusciti a dare le migliori emozioni ed esaltare lo sport del pugilato.

Quella di quest’anno è la terza edizione e oltre a Patrizio sono stati premiati prestigiosi nomi quali Duilio Loi, unico e inimitabile, Loris Stecca il più giovane campione del mondo italiano, Massimiliano Duran che in una impresa memorabile battè tale Carlos De Leon dopo solo 15 matches, Roberto Cammarelle, bronzo ad Atene 2004, oro a Pechino 2008, argento Londra 2012 oltre a due mondiali.

Per quanto riguarda il nostro Kalambay è stato definito “un peso medio dall’immenso talento, una boxe classica fatta di velocità, rapidità negli spostamenti, difesa affascinante, attacco sul tempo; un campione del mondo nella prestigiosa categoria dei medi che ha entusiasmato”. Il suo curriculum: campione italiano 1985/86; campione europeo 1987,90,91,92, campione del mondo 1987-89. La serata di gala ha avuto luogo a Forlì nell’area dei musei San Domenico nella ex Chiesa di San Giacomo Apostolo alla presenza delle Istituzioni locali (Il Comune di Forlì era partner della manifestazione), di tanti campioni, non solo di pugilato e di tanti appassionati giunti per vedere i propri idoli.

In collegamento da remoto Il presidente della Fpi Flavio D’Ambrosi si è congratulato per l’iniziativa che “ merita l’applauso di tutta la famiglia della boxe” ed ha promesso di esserci personalmente alla prossima edizione.

Patrizio Kalambay, intervistato dai giornalisti Torromeo, Dellamore e Novelli che ha condotto la manifestazione, ha ripercorso la sua carriera dal primo match sostenuto a Sant’Elpidio a Mare contro l’allora campione italiano Marini, per l’organizzazione di Bruno Cozzi, e si è soffermato su aneddoti sconosciuti ai più come quando “ho studiato tutti i match più importanti di Mike McCallum ed ho capito che il suo colpo migliore era il gancio sinistro e, nel mondiale sostenuto contro lui, mi sono riproposto di non farlo arrivare mai a segno. Così è stato e non ho mai permesso a Mike di centrarmi con quel colpo ed ho vinto. Per quanto riguarda poi il soprannome Alì datomi dal pubblico e da me accettato con entusiasmo deriva dalla mia ammirazione per il grande Muhammad che ritengo il pugile che meglio di altri ha dato significato alla noble art. Con lui sul ring non si poteva che parlare di arte e l’esservi in qualche modo e immeritatamente appaiato mi rendeva colmo di orgoglio”.

