A Fabriano concessionaria di auto fantasma, denunciate due persone

FABRIANO – I carabinieri della Stazione di Fabriano hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due uomini, nati e residenti in Sicilia, di 23 e 50 anni.

I due hanno fatto finta di avere una concessionaria a Fabriano. Per rendere la cosa più credibile avevano pure aperto un sito internet con tutti i contatti.

A cadere in questo piano è stato un ventottenne di Roma. Prima è andato in un sito specializzato nella vendita online con la speranza di cercare una macchina usata da acquistare. Trova una concessionaria dedita a questo tipo di mezzi con sede a Fabriano. Per appurare tutto ciò visiona il sito internet di questa attività commerciale, dove, oltre alle auto usate, c’erano anche i contatti con indirizzo e numero di telefono.

Il giovane decide di acquistare una di queste macchine e, dopo una trattativa, versa 500 euro di caparra. Alcuni giorni dopo si mette in viaggio e dalla capitale arriva a Fabriano per concludere l’affare. Quando giunge all’indirizzo della concessionaria scopre che non esiste nulla, era tutto inventato e dei due, nel frattempo, si erano perse le tracce. Così raggiunge i carabinieri di Fabriano per sporgere denuncia.

Dopo lunghe indagini informatiche i militari della Compagnia di Fabriano hanno denunciato i due siciliani per truffa aggravata in concorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it