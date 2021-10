Volo mortale per un giovane durante un’arrampicata

PIORACO – Quella che, per un giovane di Matelica, doveva essere una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia.

Oggi pomeriggio il giovane – 34 anni – mentre stava facendo un’arrampicata sulle pareti rocciose, vicino alla cartiera di Pioraco, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, è precipitato al suolo, dopo un volo di una quindicina di metri

Immediatamente – erano le 15.45 – sono scattate le operazioni di soccorso. Sul posto è anche intervenuta l’eliambulanza del servizio sanitario regionale.

Purtroppo, però, nonostante il prodigarsi dei sanitari, i gravissimi traumi riportati nella caduta hanno causato, poco dopo, il decesso del giovane.

