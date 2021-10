Sorpresa ad urinare in piazza, multa salatissima per una ragazza

FABRIANO – Nel corso dei controlli degli ultimi giorni, alle 3 di notte, in piazza Quintino Sella, i carabinieri in servizio per le vie del centro hanno elevato una sanzione amministrativa di oltre 3mila euro ad una ventenne residente fuori regione che stava facendo pipì in mezzo alla piazza.

A Fabriano, da tempo, i controlli sono stati potenziati in tutta l’area del centro, con servizi di osservazione in borghese e con più pattuglie, sia di giorno che di notte.

Alcune notti fa, invece, è stato denunciato un 36enne del posto per guida in stato di ebbrezza. Per lui anche il ritiro della patente, il sequestro del mezzo è una multa di oltre 300 euro per fuga dopo incidente con soli danni alle cose. Il giovane, un 36enne di Fabriano, lungo il viale che dall’ospedale conduce in stazione, ha urtato con la sua macchina, un veicolo regolarmente parcheggiato. L’automobilista, però, non si è fermato e con uno pneumatico quasi a terra ha proseguito la corsa per diversi centinaia di metri. La pattuglia, dopo aver effettuato i rilievi, è riuscita a intercettare il mezzo che si era fermato nella periferia della città con il giovane ancora a bordo. L’alcoltest segnava un valore superiore a 1,5 grammi su litro.

