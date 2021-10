Si infortuna lungo il sentiero delle “Lame Rosse”, soccorso e portato in ospedale

FIASTRA – In serata, poco dopo le ore 19, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo il sentiero delle “Lame Rosse”, nella frazione Fiegni, nel Comune di Fiastra, per soccorrere una persona impossibilitata a camminare per una ferita riportata agli arti inferiori.

Appena giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Camerino ha raggiunto la persona infortunata che è stata, subito dopo, affidata alle cure del personale sanitario del 118.

