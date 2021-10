Politica in lutto, è morto l’ex parlamentare Eugenio Duca

ANCONA – Un altro grave lutto per la politica marchigiana. E’ deceduto questa mattina, ad Ancona, l’ex parlamentare Eugenio Duca.

Dopo l’impegno sindacale (negli anni ’70) tra i ferrovieri, Eugenio Duca era stato eletto nel 1983 in Consiglio comunale ad Ancona. Poi, una carriera politica a livello nazionale: eletto alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 1994 era stato poi confermato nel 1996 e nel 2001.

Alle Amministrative di Ancona del 2009 si era anche presentato come candidato sindaco sostenuto dalla lista “Sinistra per Ancona” (ottenne il 5,9% delle preferenze).

Sono in tanti oggi a ricordarlo per il suo impegno per lo sviluppo della città. “Un personaggio vero – scrive il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli -, che ha segnato la vita e la storia della città”.

“Non sempre – ha aggiunto la prima cittadina – andavamo d’accordo, ma ne ho apprezzato la capacità di stare nella realtà, di entrare nel merito dei problemi, di andare a fondo, di non fermarsi ai titoli ma di capire e approfondire per ricercare soluzioni. La notizia della sua scomparsa mi provoca sgomento e sorpresa. Avevamo parlato appena qualche giorno fa dei destini del porto, ai quali era inscindibilmente legato”.

Una significativa parte della vita e dell’impegno politico dell’onorevole Duca erano stati dedicati al Comune di Ancona, di cui è stato consigliere dal 1983 al 1997 e per il quale fu candidato sindaco nel 2009.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it