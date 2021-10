Mentre nuove scosse fanno tornare la paura facciamo il punto sul terremoto che 5 anni fa sconvolse le Marche / Foto

La situazione a Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Macereto, Pievetorina, Ussita e Visso

di MASSIMO CORTESE

CAMERINO – Mentre nuove scosse di terremoto, questa mattina, hanno riportato la paura nelle Marche, noi desideriamo ricordare, a cinque anni di distanza, la tragedia che sconvolse la nostra regione nel 2016.

Cinque anni non son tanti ma neppure pochi. Un tempo si diceva che ogni cinque anni si ha una generazione nuova.

La tragedia che si è avuta con il terribile sisma dell’ottobre 2016 è simile, per molti versi, a quanto si soffre per la scomparsa di una persona cara. Purtroppo le fotografie documentano la situazione presente, resa ancora più difficile dal timore che la ricostruzione possa avere tempi lunghi.

Indubbiamente, dopo un disastro di una tale portata, non è semplice ricostruire, e spesso non si trovano le parole per descrivere la situazione. Eppure sorprende e commuove l’attaccamento alla propria terra di non pochi residenti, come pure la volontà di continuare un’attività produttiva nonostante le difficoltà. Come se non bastasse, ci si è messa anche l’emergenza sanitaria a rendere più pesante la situazione.

Riportiamo le fotografie che sono state scattate in questi giorni nei comuni di Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Macereto, Pievetorina, Ussita e Visso.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

