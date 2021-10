L’omicidio stradale di Huub Pistoor, la famiglia si opporrà di nuovo alla richiesta di archiviazione

ANCONA – I familiari di Huub Pistoor hanno appreso in questi giorni, con grande amarezza, che il Pubblico Ministero della Procura di Ancona ha richiesto di nuovo l’archiviazione per i titolari della società di trasporti proprietari del camion e del rimorchio che si staccò, il 29 marzo 2019, ad Agugliano, schiacciando l’auto in cui si trovava l’ingegnere olandese Huub Pistoor, da 28 anni residente a Osimo.

A giugno la Gip aveva accolto l’opposizione presentata dai familiari ordinando al Pm di effettuare indagini integrative sulla manutenzione dei mezzi fino al 20 ottobre ma il 7 ottobre le parti offese hanno ricevuto la notifica della nuova richiesta di archiviazione, depositata a luglio.

Per l’omicidio stradale di Huub Pistoor è già stato condannato il conducente che ha patteggiato 1 anno e 3 mesi, pena sospesa, non menzione nel casellario giudiziale e patente sospesa per un anno. I legali delle parti offese hanno però sempre affermato che le maggiori responsabilità sono dei proprietari e di chi aveva il compito della manutenzione dei mezzi. La perizia del consulente del Tribunale mette infatti in luce le pessime condizioni dell’autocarro e del rimorchio, l’usura del perno di gancio di traino e del sistema frenante del lato destro. L’inefficienza dei freni ha impedito al rimorchio di fermarsi, nonostante si fosse attivato il sistema automatico di frenatura di emergenza.

I familiari di Pistoor presenteranno di nuovo opposizione. Secondo loro è una questione di principio e di civiltà e affermano: “Accertare la verità e le responsabilità di un omicidio stradale dovrebbe essere un dovere da parte delle istituzioni ed è un segno di rispetto nei confronti delle vittime e dell’intera società che non può tollerare comportamenti che mettono a rischio l’incolumità pubblica. Solo attraverso indagini approfondite si può fare prevenzione per evitare che accada ancora. Archiviare vuol dire far vincere l’incuria, la superficialità, la mancanza di rispetto delle regole e della vita”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it