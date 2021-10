La pesarese Emma Venarucci e la jesina Elisa Fattori conquistano il titolo italiano al Gran premio giovanissimi Renzo Nostini

RICCIONE – Grandi risultati per la scherma marchigiana già nei primi tre giorni di gara a Riccione. Sono ben due i titoli italiani conquistati dalle Marche nei primi tre giorni di gare, in quella che è stata definita la grande festa della scherma giovanile italiana.

Si tratta del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, giunto alla sua 57esima edizione. Un’evento tanto atteso poiché, a causa della pandemia, un titolo italiano Under 14 non veniva assegnato dal maggio 2019. Nel fioretto femminile Bambine, che domenica 10 ha visto impegnate 74 atlete, si è aggiudicata il massimo titolo Emma Venerucci del Club Scherma Pesaro che, in finale, ha superato in rimonta per 10-8 Carlotta Coli dell’Accademia della Scherma Livorno.

Lunedì 11 la protagonista è stata Maria Elisa Fattori, del Club Scherma Jesi, che ha conquistato l’oro nel fioretto femminile Giovanissime contro Elena Picchi della Fides Livorno col punteggio di 10-7.

Ottimi piazzamenti per gli atleti marchigiani, durante la prima giornata agonistica, con il 6° posto di Luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro e l’8° di Andrea Chiaramonti del Club Scherma Jesi nella categoria Allievi Fioretto. Un bel 7° posto è stato conquistato domenica dalla Jesina Chiara Maltoni nella categoria fioretto femminile Bambine e un 8° piazzamento messo a segno lunedì nel fioretto Femminile Giovanissime da Anna Sofia Cantarini del Club Scherma Ancona.

In attesa dei risultati delle prossime gare che si svolgeranno fino al 19 ottobre, a tutte le schermitrici e gli schermidori che hanno sin qui partecipato, con il massimo impegno ed entusiasmo a questo intenso appuntamento sportivo, i complimenti e le congratulazioni del Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana Scherma.

