Imprenditore truffato per 25.000 euro ma i carabinieri gli fanno subito recuperare il denaro

FABRIANO – Una truffa è stata scoperta dai carabinieri di Fabriano ed alla fine c’è anche stato il lieto fine con il recupero del denaro.

Protagonista un imprenditore di Fabriano di 37 anni che dal Pc della sua azienda ha effettuato un bonifico a un suo fornitore. Ha scritto correttamente l’iban ed ha inviato oltre 25mila euro.

Il fornitore, poco dopo, l’ha contattato in quanto non aveva ricevuto nulla. Così l’imprenditore stampa la ricevuta e nota che l’iban era diverso, un iban mai scritto prima. D’urgenza, quindi, si reca dai carabinieri per sporgere denuncia in quanto c’era il sospetto che un virus aveva reindirizzato il bonifico in un altro conto corrente, tramite altro iban.

I carabinieri si mettono subito al lavoro, risalgono all’istituto di credito e all’intestatario del conto (poi sentito dai militari e ignaro di tutto). Viene subito applicato il blocco della transazione tramite iniziativa di polizia giudiziaria.

Per fare questo è stato contattato immediatamente l’istituto di credito per informare dell’arrivo del decreto preventivo di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. La quota è stata sequestrata prima che qualcuno riuscisse a prelevare il tutto.

Nei giorni scorsi gli oltre 25mila euro sono così tornati indietro attraverso il decreto di dissequestro dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per individuare chi manovrava il conto corrente dove effettivamente sono finiti i soldi.

