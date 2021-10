I teatri delle Marche pronti per la ripartenza: già programmati 115 appuntamenti

ANCONA – Sembrava un miraggio e invece finalmente i teatri tornano a esseri luoghi abitati al 100% della loro capienza, in piena sicurezza dove l’unico contagio possibile è quello delle emozioni. E gli splendidi teatri marchigiani si fanno trovare pronti per questa ripartenza carica di trepidazione, uniti in un unico, ampio e articolato cartellone regionale Platea delle Marche Scena d’Autunno che offre dal 14 ottobre al 30 dicembre 115 serate di spettacolo in 29 teatri grazie all’impegno dei Comuni di Ancona, Arcevia con ATGTP, Ascoli Piceno, Caldarola, Camerino, Castelraimondo, Civitanova Marche, Corinaldo, Fabriano, Fano con Fondazione Teatro Della Fortuna, Fermo, Jesi con Fondazione Pergolesi Spontini, Grottammare, Macerata, Matelica, Mogliano, Montecarotto, Osimo, Pesaro, Porto San Giorgio, Recanati, San Severino Marche, Sant’Elpidio a Mare, Sarnano, Senigallia, Tolentino, con la Regione Marche, l’AMAT e il Ministero della Cultura. Il cartellone nasce come contenitore “aperto” pronto ad accogliere nuovi appuntamenti in questo viaggio emozionale – iniziato lo scorso settembre e che ha già visto in scena oltre 40 spettacoli – con tanti colori quanti sono quelli teatrali, fatto di momenti di evasione e di riflessione.

Classici, nuova drammaturgia, danza, nuovo circo, musica e teatro per le famiglie animano la proposta teatrale delle Marche che offre tante occasioni di incontro impossibili da citare nella loro completezza. Teatro di prosa e grandi interpreti attendono il pubblico da Promenade De Santé di Marche Teatro con Filippo Timi e Lucia Mascino diretti da Giuseppe Piccioni dal 14 al 17 ottobre al Teatro Sperimentale di Pesaro a Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico al Teatro Persiani di Recanati il 29 ottobre.

Dopo il debutto in prima italiana dello scorso settembre ad Ascoli Piceno, il grande teatro di regia del Maestro Pier Luigi Pizzi torna a fare tappa nelle Marche con La dolce ala della giovinezza, protagonista Elena Sofia Ricci, in scena il 9 e 10 novembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Il Maestro Pizzi sceglie le Marche anche per il nuovo e atteso debutto di Pour un oui ou pour un non che vede protagonisti due giganti della scena come Umberto Orsini e Franco Branciaroli in anteprima nazionale al Teatro della Fortuna di Fano dal 26 al 28 novembre al termine di una residenza di allestimento e il 29 novembre al Teatro Pergolesi di Jesi. Lunga tournée regionale per lo spettacolo “made in Marche” Brancaleone. Viaggio di inizio millennio con la direzione artistica di Giampiero Solari, con un grande cast di attori, anch’essi marchigiani, diretti da Paola Galassi, in scena il 7 novembre al Teatro Gentile di Fabriano, l’11 novembre al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, il 12 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo e il 13 novembre al Teatro Feronia di San Severino Marche.

Saverio Marconi torna a farsi dirigere come attore da Gabriela Eleonori in Lear, una rilettura attuale di Re Lear di Shakespeare il 5 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia. Esilarante e graffiante commedia, Il test con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, dopo i successi della versione spagnola, giunge l’11 novembre al Goldoni di Corinaldo, il 13 novembre al Comunale di Porto San Giorgio e il 14 novembre al Piermarini di Matelica. Il teatro declinato al femminile con protagoniste amate beniamine del pubblico negli appuntamenti de Il marito invisibile scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi (Teatro dell’Aquila di Fermo, 2 novembre), Figlie di Eva con Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi il 26 novembre al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, Il nodo con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna dirette da Serena Sinigaglia l’11 dicembre al Teatro dell’Aquila di Fermo e il 12 dicembre al Teatro la Nuova Fenice di Osimo. Graditi ritorni nel periodo delle feste sono quelli con Eugenio Allegri nell’amatissimo Novecento di Baricco (dal 16 al 19 dicembre allo Sperimentale di Pesaro) e Lello Arena con Parenti serpenti dal 28 al 30 dicembre (Fano, Teatro della Fortuna).

Musical, teatro musicale e concerti: Platea delle Marche Scena d’Autunno offre tante occasioni per gli amanti del genere. Solo per citarne alcune, dal 15 al 17 ottobre al Teatro Vaccaj di Tolentino con Dimmi addio domenica con Elisabetta Tulli e dal 4 al 6 novembre con La Divina Commedia Opera Musical, i concerti realizzati con il Conservatorio G. Rossini in programma alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro il 20 e 21 ottobre e al Teatro Sperimentale il 22 novembre e il 10 dicembre, Esodo con Simone Cristicchi dal 4 al 7 novembre al Teatro Sperimentale di Pesaro, Aladin il musical geniale il 25 novembre al Gentile di Fabriano, A riveder le stelle con l’inedita coppia Aldo Cazzullo e Piero Pelù il 2 dicembre al Teatro Piermarini di Matelica e La piccola bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino e Belia Martin il 17 dicembre al Teatro Rossini di Civitanova Marche. Immancabili i concerti Gospel per le feste di Natale, con l’energico e trascinante ensemble Gospel Voices Family il 23 dicembre al Goldoni di Corinaldo e il 26 dicembre al Piermarini di Matelica.

Non mancano nel vasto programma regionale la nuova drammaturgia e le espressioni del teatro del presente. Tra tutte ricordiamo Maratona di New York di Edoardo Erba al Teatro delle Energie di Grottammare il 16 ottobre nell’interpretazione di Eugenio Olivieri e Fabrizio Pagliaretta e il rinnovato appuntamento, sempre al Teatro delle Energie, con il festival “Teatri Invisibili” con Laboratorio Teatrale Re nudo il 23-24 e 30-31 ottobre. Inoltre, ad Ascoli Piceno atteso appuntamento con “APP Ascoli Piceno Present”, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee che torna ad “invadere” la città per la sesta edizione il 22 e 23 ottobre. Al Teatro Misa di Arcevia dal 23 ottobre al 4 dicembre è la volta di “Fame di teatro”, stagione di prosa realizzata da ATGTP, a Pesaro dal 13 novembre al 22 dicembre la stagione “Contemporanea” con la Compagnia Enzo Cosimi, Federica Fracassi, Teatro Rebis, Chronos3, Sonia Antinori e Giacomo Lilliù e a Recanati il 20 novembre Stefano Massini porta in scena al Teatro Persiani Alfabeto delle emozioni.

Ricca anche la proposta di danza che vede in programma, tra gli altri, Moving with Pina, un omaggio alla grande Pina Baush di Cristiana Morganti il 3 novembre al Teatro Sperimentale di Pesaro dove è in scena anche Vivaldiana di Spellbound Contemporary Ballet il 3 dicembre e Tales of freedoom di Ludovico Paladini il 22 dicembre. Blu Infinito di Evolution Dance Theater il 12 dicembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata trasporta lo spettatore in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione, uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo, connubio tra arte, scienza e tecnologia.

Circo contemporaneo e appuntamenti per tutta la famiglia negli appuntamenti in programma al Teatro Panettone di Ancona con Tout le Cirque, rassegna di sette appuntamenti realizzata dal gruppo teatrale Recremisi che completa la proposta, sempre al Teatro Panettone di Ancona, con la rassegna teatrale Made in Marche e Il ‘900 a teatro.

Un caloroso invito agli spettatori più giovani è rivolto con gli appuntamenti “kids” di Scena d’Autunno dove si segnalano: a Pesaro Il piccolo re dei fiori di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi (28 novembre) e Abbracci di Angelo Facchetti (12 dicembre), a Recanati Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi (28 novembre), a Macerata Inferno di Kinkaleri (5 dicembre), a Sant’Elpidio a Mare Cenerentola regia di Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi (5 dicembre) e Mago per svago street edition di Luca Barboni e Mirco Bruzzesi (12 dicembre, Piazza Mazzini di Casette d’Ete), a Camerino Natale a suon di hip hop di Monica Mattioli (12 dicembre).

A conferma della capacità di AMAT di realizzare nuovi progetti in un’ottica che non si limita ai confini nazionali e regionali, due importanti progetti internazionali sono in corso con partner europei di grande prestigio: il progetto “Craft” nell’ambito di Erasmus+ – che ha un momento di visibilità pubblica il 29 ottobre a Pesaro con Opera _ Craft di 7-8 chili in scena alla Chiesa dell’Annunziata e “Sparse” nell’ambito di Europa Creativa che vara dal 17 ottobre al 20 novembre a Caldarola, Sarnano, Mogliano, Castelraimondo e Camerino la terza edizione di “Sparse festival”, teatro, musica, danza e circo nelle aree rurali della regione Marche.

DAL 14 AL 17 OTTOBRE

feriali ore 21 | sabato ore 15 e alle 19 | domenica ore 17

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Marche Teatro

PROMENADE DE SANTÉ

di Nicolas Bedos

con Filippo Timi, Lucia Mascino

regia Giuseppe Piccioni

15 OTTOBRE ORE 21

OSIMO TEATRO LA NUOVA FENICE

nell’ambito di A più voci

Associazione Ventottozerosei / Rovine Circolari

BRING ME YOUR DRESS

di e con Simona Lisi

musiche Paolo Bragaglia

DAL 15 AL 17 OTTOBRE

feriali ore 21 | domenica ore 17

TOLENTINO TEATRO NICOLA VACCAJ

con Compagnia Della Rancia

DIMMI ADDIO DOMENICA

(Tell me on a Sunday)

musica Andrew Lloyd Webber liriche Don Black

con Elisabetta Tulli

regia Mauro Simone

(su licenza di Really Useful Group Ltd)

16 OTTOBRE ORE 21.30

OSIMO LOOP LIVE CLUB

nell’ambito di Ø SCENE

con MALTE, Collettivo ØNAR & Loop Live Club

Teatro dei Servi Disobbedienti

X-MACHINE | LINEA UNO

drammaturgia Federica Amatuccio, Andrea Gianessi

con Andrea Gianessi, Jacopo Giacomoni

regia Federica Amatuccio

16 OTTOBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Made in Marche

con Recremisi gruppo teatrale

IL TERZO INCOMODO

da Tre ritratti irriverenti di Luigi Lunari

con Filippo Mantoni e Francesca Berardi/Collettivo Collegamenti

regia Luigi Moretti

16 OTTOBRE ORE 21

SAN SEVERINO BASILICA DI SAN LORENZO IN DOLIOLO

SACRALE

concerto elettroacustico in sette movimenti

per sax, chitarra, contrabbasso, percussioni ed elettronica

di Marco Fagotti e Giovanni Ferri

con Marco Fagotti, Giovanni Ferri, Simone Giorgini, Francesco Savoretti

16 OTTOBRE ORE 21

GROTTAMMARE TEATRO DELLE ENERGIE

Associazione Culturale “Profili Artistici”

MARATONA DI NEW YORK

di Edoardo Erba

diretto e interpretato da Eugenio Olivieri e Fabrizio Pagliaretta

17 OTTOBRE ORE 17

CALDAROLA SALA TONNELLI

nell’ambito di Sparse Festival

IL TERZO INCOMODO

da Tre ritratti irriverenti di Luigi Lunari

con Filippo Mantoni e Francesca Berardi/Collettivo Collegamenti

regia Luigi Moretti

20 OTTOBRE ORE 18.30

PESARO CHIESA DELL’ANNUNZIATA

nell’ambito di C’è del nuovo…

con Conservatorio G. Rossini Pesaro

NED ENSEMBLE

ANDREA MANNUCCI direttore e pianoforte

musiche Giovanni Grosskopf, Michele Dall’Ongaro

Fabrizio De Rossi Re, Paolo Ricci, Bruno Maderna

Giovanni C. Traversi, Marco G. Visconti-Prasca

con Chiara Picchi flauto, Gregorio Carraro oboe

Vincenzo Casella tromba, Miranda Mannucci violino

Afra Mannucci violoncello, Sara Capone pianoforte

[concerto a cura di SIMC – Società Italiana Musica Contemporanea in collaborazione con Conservatorio G. Rossini]

21 OTTOBRE ORE 18.30

PESARO CHIESA DELL’ANNUNZIATA

nell’ambito di C’è del nuovo…

con Conservatorio G. Rossini Pesaro

NOVA FERT ENSEMBLE

musiche Luciano Berio, Bruno Maderna, Sylvano Bussotti, Patrizia Montanaro

Mario Folli, Francesco Schweizer, Bruno Zanolini

con Clara Cocco flauto, Rebecca Roda oboe, Simeon Bruno tromba

Irene Maggio violino, Giuseppe Francescucci violoncello, Livia Malossi Bottignole pianoforte

[concerto a cura di SIMC – Società Italiana Musica Contemporanea in collaborazione con Conservatorio Rossini]

22 OTTOBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Made in Marche

con Recremisi gruppo teatrale

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE A ME

con Michele Gallucci

22 OTTOBRE ORE 17.30

ASCOLI PICENO TEATRO DEI FILARMONICI

nell’ambito di APP ascoli piceno present

369gradi e Compagnia dell’Accademia

WOYZECK!

di Letizia Russo

con Marco Quaglia

regia Carmelo Alù

22 OTTOBRE ORE 19

ASCOLI PICENO CHIESA DI SAN PIO IN CASTELLO

nell’ambito di APP ascoli piceno present

Motus

EMILIO

con Ondina Quadri

regia Alexia Sarantopoulou

22 OTTOBRE ORE 21.30

ASCOLI PICENO TEATRO VENTIDIO BASSO

nell’ambito di APP ascoli piceno present

Compagnia Licia Lanera, TPE Teatro Piemonte Europa

Festival delle Colline Torinesi

GUARDA COME NEVICA

3.I SENTIMENTI DEL MAIALE

di Licia Lanera

con Danilo Giuva e Licia Lanera

regia Licia Lanera

22 OTTOBRE ORE 23

ASCOLI PICENO TEATRO DEI FILARMONICI

nell’ambito di APP ascoli piceno present

BLUEM

NOTTE

22 OTTOBRE ORE 21.15

PORTO SAN GIORGIO TEATRO COMUNALE

con Proscenio Teatro

Art Show

L’ONDA CHE VERRÀ

di Sergio Múñiz e Francesco Facciolli

con Sergio Múñiz

regia Francesco Facciolli

22 OTTORE ORE 21.15

SARNANO LOGGIATO DI PIAZZA ROMA

nell’ambito di Sparse Festival

I TEMPI DI BATTIATO

con Nicholas Ciuferri, Claudia Fofi

Paolo Ceccarelli, Andrea Angeloni

23 OTTOBRE ORE 16

ASCOLI PICENO TEATRO DEI FILARMONICI

nell’ambito di APP ascoli piceno present

APOCALISSE TASCABILE

regia Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri

drammaturgia Niccolò Fettarappa Sandri

con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri

23 OTTOBRE ORE 21

ARCEVIA TEATRO MISA

con ATGTP

GOLA E ALTRI PEZZI BREVI

di Mattia Torre

con Valerio Aprea

23 OTTOBRE ORE 17.30

ASCOLI PICENO PINACOTECA CIVICA, SALA DELLA VITTORIA

nell’ambito di APP ascoli piceno present

A PESO MORTO

creazione originale Carlo Massari/C&C Company

con Carlo Massari

23 OTTOBRE ORE 18.30

ASCOLI PICENO CHIESA DI SAN PIETRO IN CASTELLO

nell’ambito di APP ascoli piceno present

MALTE & Collettivo ØNAR / MARCHE TEATRO

TEORIA DELLA CLASSE DISAGIATA

di Sonia Antinori

dal saggio di Raffaele Alberto Ventura (minimum fax)

con Giacomo Lilliù, Matteo Principi

regia Giacomo Lilliù

23 OTTOBRE ORE 21

ASCOLI PICENO TEATRO VENTIDIO BASSO

nell’ambito di APP ascoli piceno present

Teatro Stabile dell’Umbria

LA TRAGEDIA È FINITA, PLATONOV

di Liv Ferracchiati

con scene dal Platonov di Anton Čechov

con [in ordine alfabetico] Francesca Fatichenti, Liv Ferracchiati

Riccardo Goretti, Alice Spisa, Petra Valentini, Matilde Vigna

23 OTTOBRE ORE 23

ASCOLI PICENO TEATRO DEI FILARMONICI

nell’ambito di APP ascoli piceno present

EMMA NOLDE

IN CONCERTO

23 OTTOBRE ORE 21.30

MOGLIANO TEATRO APOLLO

nell’ambito di Sparse Festival

Proscenio teatro

VOLEVO SOLO FARE AMLETO

scritto e diretto da Francesca e Stefano Tosoni

con Stefano Tosoni, Venusia Morena Zampaloni, Elena Cupidio

Kevin Pizzi, Giacomo Pompei

23 OTTOBRE ORE 21

GROTTAMMARE TEATRO DELLE ENERGIE

nell’ambito di Teatri invisibili

con Laboratorio Teatrale Re Nudo

Transfocollect vzw

FRATELLI

QUAL DOGLIA INCOMBE SULLA MIA CITTÀ?

scritto e diretto da Edoardo Ripani

24 OTTOBRE ORE 17.30

GROTTAMMARE TEATRO DELLE ENERGIE

nell’ambito di Teatri invisibili

con Laboratorio Teatrale Re Nudo

Teatro Rebis

UN CHANT D’AMOUR

Come mettere in scena l’odio?

con Meri Bracalente, Massimiliano Ferrari

Fernando Micucci, Francesca Zenobi

regia Andrea Fazzini

29 OTTOBRE ORE 21.30

RECANATI TEATRO PERSIANI

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini | Infinito srl

in collaborazione con Argot Produzioni

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

con Chiara Francini e Alessandro Federico

regia Alessandro Tedeschi

29 OTTOBRE ORE 21

PESARO CHIESA DELL’ANNUNZIATA

nell’ambito di CRAFT

7-8 chili

OPERA_CRAFT

regia Davide Calvaresi, Valeria Colonnella

con gli studenti delle Università partners

e del Conservatorio G. Rossini Pesaro

30 OTTOBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Tout Le Cirque

con Recremisi gruppo teatrale

Teatro C’Art

ROSA

30 OTTOBRE ORE 21

GROTTAMMARE TEATRO DELLE ENERGIE

nell’ambito di Teatri invisibili

con Laboratorio Teatrale Re Nudo

Hunt

IF NOT NOW, NEVER

coreografia Loris Petrillo

31 OTTOBRE ORE 17.30 E 21

GROTTAMMARE TEATRO DELLE ENERGIE

nell’ambito di Teatri invisibili

con Laboratorio Teatrale Re Nudo

Infinito Produzioni

SEGNALE D’ALLARME

LA MIA BATTAGLIA VR

opera teatrale in Realtà Virtuale

scritta da Elio Germano e Chiara Lagani

con Elio Germano

regia Elio Germano

2 NOVEMBRE ORE 21

FERMO TEATRO DELL’AQUILA

Gli Ipocriti Melina Balsamo

IL MARITO INVISIBILE

scritto e diretto da Edoardo Erba

con Maria Amelia Monti e Marina Massironi

3 NOVEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

il Funaro – Pistoia

MOVING WITH PINA

una conferenza danzata sulla poetica,

la tecnica, la creatività di Pina Bausch

di e con Cristiana Morganti

DAL 4 AL 7 NOVEMBRE

feriali ore 21 | sabato ore 15 e alle 19 | domenica ore 17

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Corvino Produzioni

ESODO

racconto per voce, parole e immagini di Simone Cristicchi

DAL 4 AL 6 NOVEMBRE ORE 21

TOLENTINO TEATRO NICOLA VACCAJ

con Compagnia della Rancia

Musical International Company

LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL

musical di Marco Frisina

su libretto di Gianmario Pagano ispirato al poema di Dante Alighieri

regia Andrea Ortis

[residenza di riallestimento]

5 NOVEMBRE ORE 21

SENIGALLIA TEATRO LA FENICE

con Compagnia della Rancia

PM theatre

in collaborazione con Compagnia della Rancia

LEAR

drammaturgia Gabriela Eleonori da William Shakespeare

con Saverio Marconi e Manu Latini

regia Gabriela Eleonori

6 NOVEMBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito de Il ‘900 a teatro

con Recremisi gruppo teatrale

Illoco Teatro

LE VOCI

7 NOVEMBRE ORE 18

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito de Il ‘900 a teatro

con Recremisi gruppo teatrale

Illoco Teatro

LUMEN

7 NOVEMBRE ORE 17

FABRIANO TEATRO GENTILE

Galassie srl

BRANCALEONE

viaggio di inizio millennio

liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle Crociate

di Age-Scarpelli, Monicelli

adattamento e direzione artistica Giampiero Solari

con Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani

Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris

Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni, Francesco Trasatti

regia Paola Galassi

regista collaboratore Oscar Genovese

nell’ambito del progetto

Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma

9 E 10 NOVEMBRE ORE 21

MACERATA TEATRO LAURO ROSSI

Fondazione Teatro della Toscana – Best Live

LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA

di Tennessee Williams

con Elena Sofia Ricci

regia Pier Luigi Pizzi

11 NOVEMBRE ORE 21,15

OSIMO TEATRO LA NUOVA FENICE

Galassie srl

BRANCALEONE

viaggio di inizio millennio

liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle Crociate

di Age-Scarpelli, Monicelli

adattamento e direzione artistica Giampiero Solari

con Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani

Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris

Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni, Francesco Trasatti

regia Paola Galassi

regista collaboratore Oscar Genovese

nell’ambito del progetto

Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma

11 NOVEMBRE ORE 21.15

CORINALDO TEATRO GOLDONI

PIPA e Sicamore T Company- La Bilancia

IL TEST

di Jordi Vallejo

con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli

Simone Colombari, Sarah Biacchi

regia Roberto Ciufoli

12 NOVEMBRE ORE 21

FERMO TEATRO DELL’AQUILA

Galassie srl

BRANCALEONE

viaggio di inizio millennio

liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle Crociate

di Age-Scarpelli, Monicelli

adattamento e direzione artistica Giampiero Solari

con Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani

Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris

Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni, Francesco Trasatti

regia Paola Galassi

regista collaboratore Oscar Genovese

nell’ambito del progetto

Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma

13 NOVEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Compagnia Enzo Cosimi

GLITTER IN MY TEARS

AGAMENNONE

regia, coreografia, scene e costumi di Enzo Cosimi

musiche Georg Friedrich Haas, Mika Vainio, Arvo Pärt

13 NOVEMBRE ORE 21

SAN SEVERINO MARCHE TEATRO FERONIA

Galassie srl

BRANCALEONE

viaggio di inizio millennio

liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle Crociate

di Age-Scarpelli, Monicelli

adattamento e direzione artistica Giampiero Solari

con Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani

Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris

Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni, Francesco Trasatti

regia Paola Galassi

regista collaboratore Oscar Genovese

nell’ambito del progetto

Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma

13 NOVEMBRE ORE 21.15

PORTO SAN GIORGIO TEATRO COMUNALE

PIPA e Sicamore T Company- La Bilancia

IL TEST

di Jordi Vallejo

con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli

Simone Colombari, Sarah Biacchi

regia Roberto Ciufoli

13 NOVEMBRE ORE 21

CASTELRAIMONDO LANCIANO FORUM

nell’ambito di Sparse Festival

IL TERZO INCOMODO

da Tre ritratti irriverenti di Luigi Lunari

con Filippo Mantoni e Francesca Berardi/Collettivo Collegamenti

regia Luigi Moretti

14 NOVEMBRE ORE 17

ARCEVIA TEATRO MISA

con ATGTP

Armamaxa

LA STORIA DI TABORRE E MADDALENA

di Enrico Messina

con Enrico Messina e Mirko Lodedo

14 NOVEMBRE ORE 11.30 E 14.30

CAMERINO CENTRO STORICO

nell’ambito di Sparse Festival

SANPAPIE’

A[1]BIT

regia e coreografia Lara Guidetti

14 NOVEMBRE ORE 17

RECANATI TEATRO PERSIANI

ATGTP

IL GRANDE GIOCO

di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Francesco Niccolini

con Silvano Fiordelmondo, Fabio Spadoni

regia e scrittura scenica di Simone Guerro

14 NOVEMBRE ORE 17.30

MATELICA TEATRO PIERMARINI

PIPA e Sicamore T Company- La Bilancia

IL TEST

di Jordi Vallejo

con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli

Simone Colombari, Sarah Biacchi

regia Roberto Ciufoli

18 NOVEMBRE ORE 21

FERMO TEATRO DELL’AQUILA

KHORA. Teatro

TOTÒ OLTRE LA MASCHERA

recital omaggio ad Antonio De Curtis

con Alessandro Preziosi

e Daniele Bonaviri chitarra live

19 NOVEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Teatro e società

LA FEBBRE

di Wallace Shawn

con Federica Fracassi

regia Veronica Cruciani

20 NOVEMBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Tout Le Cirque

con Recremisi gruppo teatrale

Teatro C’Art

CASA DE TABUA

20 NOVEMBRE ORE 21

CASTELRAIMONDO LANCIANO FORUM

nell’ambito di Sparse Festival

LOVE IS IN THE AIR

di e con Andrea Farnetani

20 NOVEMBRE ORE 21.30

RECANATI TEATRO PERSIANI

Elastica

ALFABETO DELLE EMOZIONI

di e con Stefano Massini

22 NOVEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

con Conservatorio G. Rossini Pesaro

CONCERTO DI SANTA CECILIA

24 NOVEMBRE ORE 19

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Oltrenotte

SIMPOSIO DEL SILENZIO

regia e coreografia Lucrezia Maimone

con Lucrezia Maimone, Andres Aguirre

25 NOVEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Teatro Rebis

UN CHANT D’AMOUR

Come mettere in scena l’odio?

scrittura scenica e regia Andrea Fazzini

con Meri Bracalente, Massimiliano Ferrari, Fernando Micucci, Francesca Zenobi

25 NOVEMBRE ORE 21

FABRIANO TEATRO GENTILE

Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

ALADIN

Il musical geniale

scritto e diretto da Maurizio Colombi

musiche originali e arrangiamenti musicali

Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alessandro Procacci

[cast in via di definizione]

DAL 26 AL 28 NOVEMBRE ORE 12/DOMENICA ORE 17

FANO TEATRO DELLA FORTUNA

POUR UN OUI OU POUR UN NON

di Nathalie Sarraute

con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

regia Pier Luigi Pizzi

[residenza di allestimento – anteprima nazionale]

26 NOVEMBRE ORE 21

MONTECAROTTO TEATRO COMUNALE

Associazione culturale La Fabrica

UNA IRREFRENABILE VITA

con Rosetta Martellini

26 NOVEMBRE ORE 21.15

OSIMO TEATRO LA NUOVA FENICE

Bis Tremila

FIGLIE DI EVA

di Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri

con Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi

regia Massimiliano Vado

27 NOVEMBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Tout Le Cirque

con Recremisi gruppo teatrale

Enfants Terribles

HOTEL TORDO

28 NOVEMBRE ORE 17

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

IL PICCOLO RE DEI FIORI

Fiaba per musica, ombre e danza

da Il piccolo Re dei Fiori di Květa Pacovská

una creazione di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi

con Marcello Giovani e Isabella Minosi

regia e scene Fabrizio Montecchi

28 NOVEMBRE ORE 17

RECANATI TEATRO PERSIANI

Associazione Sosta Palmizi

ESERCIZI DI FANTASTICA

da un’idea di Giorgio Rossi

una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi

interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

29 NOVEMBRE ORE 21

JESI TEATRO PERGOLESI

POUR UN OUI OU POUR UN NON

di Nathalie Sarraute

con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

regia Pier Luigi Pizzi

1 DICEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Chronos3

ASSOCERÒ SEMPRE LA TUA FACCIA ALLE COSE CHE ESPLODONO

di Emanuele Aldovandi

con Paolo Bufalino, Marzia Gallo, Massimo Scola, Petra Valentini

regia Vittorio Borsari

2 DICEMBRE ORE 21

TOLENTINO TEATRO NICOLA VACCAJ

nell’ambito di Applausi per voi!

con Compagnia della Rancia

Arca Azzurra Teatro

PANICO MA ROSA. DAL DIARIO DI UN NON INTUBABILE

scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti

2 DICEMBRE ORE 21.15

MATELICA TEATRO PIERMARINI

Corvino Produzioni

A RIVEDER LE STELLE

tratto da A riveder le stelle Dante il poeta che inventò l’Italia

di Aldo Cazzullo [Mondadori 2020]

con Aldo Cazzullo

e con la partecipazione straordinaria di Piero Pelù alle letture Rock della Divina Commedia

regia Angelo Generali

3 DICEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Spellbound Contemporary Ballet

VIVALDIANA

coreografie Mauro Astolfi

musiche Antonio Vivaldi

4 DICEMBRE ORE 21

ARCEVIA TEATRO MISA

con ATGTP

KanterStrasse

UBU RE UBU CHI?

tratto da Alfred Jarry “Ubu Re”

regia e drammaturgia Simone Martini

con Daniele Bonaiuti, Simone Martini, Alessio Martinoli

4 DICEMBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Tout Le Cirque

con Recremisi gruppo teatrale

LE MIE ME

con Valeria Mastropasqua – VisionAria

5 DICEMBRE ORE 17

MACERATA TEATRO LAURO ROSSI

KLm_Kinkaleri

INFERNO

liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri

progetto Kinkaleri /Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco

con Daniele Bonaiuti, Marco Mazzoni

5 DICEMBRE ORE 17

SANT’ELPIDIO A MARE TEATRO CICCONI

Rancia Verde Blu

CENERENTOLA

commedia musicale per bambini tratta dalla favola di Charles Perrault

adattamento Saverio Marconi

regia Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi

musiche Aldo Passarini

liriche Michele Renzullo

DAL 6 AL 8 DICEMBRE ORE 21

PESARO CHIESA DELL’ANNUNZIATA

MALTE-Musica Arte Letteratura Teatro Ecc., Ministero della Cultura

I QUADERNI DI MALTE

uno studio con Sonia Antinori e Giacomo Lilliù

9 DICEMBRE ORE 21.15

CORINALDO TEATRO GOLDONI

Carpe Diem

CASALINGHI DISPERATI

di Cinzia Berni, Guido Polito

con Nicola Postoia, Max Pisu, Gianni Ferreri, Danilo Brugia

regia Diego Ruiz

10 DICEMBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Made in Marche

con Recremisi gruppo teatrale

SHAKESPEARE JUKE-BOX

con Cesare Catà

10 DICEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

con Conservatorio G. Rossini Pesaro

CONCERTO DI NATALE

11 DICEMBRE ORE 21

SENIGALLIA TEATRO LA FENICE

Stefano Francioni Produzioni

TI RACCONTO UNA STORIA

Letture semiserie e tragicomiche

interpretato e diretto da Edoardo Leo

improvvisazioni musicali di Jonis Bascir

11 DICEMBRE ORE 21

FERMO TEATRO DELL’AQUILA

Società per Attori e Goldenart production

IL NODO

di Johnna Adams

con Ambra Angiolini, Arianna Scommegna

regia Serena Sinigaglia

11 DICEMBRE ORE 21.15

MATELICA TEATRO PIERMARINI

Gruppo Teatro in Bilico

TIC TAC DOTT. BROOK

regia e testo teatrale Giulia Giontella

12 DICEMBRE ORE 17

CAMERINO AUDITORIUM BENEDETTO XIII

Compagnia Teatrale Mattioli

NATALE A SUON DI HIP HOP

di Monica Mattioli

con Monica Mattioli e Massimo Prandelli

12 DICEMBRE ORE 17

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Teatro Telaio

ABBRACCI

con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro o Stefania Caldognetto e Massimo Politi

drammaturgia e regia Angelo Facchetti

12 DICEMBRE ORE 21

MACERATA TEATRO LAURO ROSSI

Evolution Dance Theater

BLU INFINITO

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl

12 DICEMBRE ORE 21

FABRIANO TEATRO GOLDONI

Best Sound

ELEGANZISSIMA

il recital

di e con Drusilla Foer

12 DICEMBRE ORE 16

SANT’ELPIDIO A MARE PIAZZA MAZZINI DI CASETTE D’ETE

L’Abile teatro

MAGO PER SVAGO STREET EDITION

di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi

12 DICEMBRE ORE 17.30

OSIMO TEATRO LA NUOVA FENICE

Società per Attori e Goldenart production

IL NODO

di Johnna Adams

con Ambra Angiolini, Arianna Scommegna

regia Serena Sinigaglia

DAL 16 AL 19 DICEMBRE

feriali ore 21 | sabato ore 15 e alle 19 | domenica ore 17

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Art Quarium Società Cooperativa

NOVECENTO

di Alessandro Baricco

con Eugenio Allegri

regia Gabriele Vacis

17 DICEMBRE ORE 21

CIVITANOVA MARCHE TEATRO ROSSINI

OTI Officine Teatro Italiano

con Viola Produzioni e Bottega Teatro Marche

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI

con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino, Belia Martin

musiche Alan Menken

testi e libretto Howard Ashman

regia Piero Di Blasio

[residenza di riallestimento]

18 DICEMBRE ORE 21

ANCONA TEATRO PANETTONE

nell’ambito di Tout Le Cirque

con Recremisi gruppo teatrale

ELETTRO RADIOGRAMMA

con Alessandro De Luca

22 DICEMBRE ORE 21

PESARO TEATRO SPERIMENTALE

Marche Teatro

TALES OF FREEDOOM

concept, coreografie, scenografia e interpretazione Ludovico Paladini

23 DICEMBRE ORE 18

FERMO TEATRO DELL’AQUILA

Compagnia Ribolle

IL CIRCO DELLE BOLLE

di sapone in su

creazione Michelangelo Ricci

23 DICEMBRE ORE 21.15

CORINALDO TEATRO GOLDONI

GOSPEL VOICES FAMILY

26 DICEMBRE ORE 21.15

MATELICA TEATRO PIERMARINI

con San Severino Blues

GOSPEL VOICES FAMILY

DAL 28 AL 30 DICEMBRE ORE 21

FANO TEATRO DELLA FORTUNA

PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso

con Lello Arena

ideazione scenica e regia Luciano Melchionna

