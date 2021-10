Green pass, Zaffiri (Confael): “Pieno sostegno ai portuali di Ancona”

ANCONA – “Desidero esprimere il mio sostegno ai lavoratori portuali di Ancona che hanno avviato una protesta contro la decisione del Governo di costringere tutti i lavoratori a esibire l’obbligo di ‘covid 19 green pass’ per lavorare. Sebbene la vaccinazione sia un elemento chiave nella lotta contro la pandemia, rendere obbligatorio il green pass mina la libertà dei lavoratori di decidere sulla propria salute”. E’ quanto scrive, in una nota, il segretario regionale della Confael Marche, la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, Sandro Zaffiri (nella foto).

Per Zaffiri, inoltre, questa decisione del governo “può compromettere seriamente il sostentamento di molte famiglie, compresi i bambini in età scolare. Nonostante sia una decisione che riguarda tutti i lavoratori, ricordiamo che i portuali erano quelli più esposti al Covid 19, lavorando in prima linea durante tutta la pandemia per mantenere l’economia e le forniture, anche a rischio per la loro salute”.

