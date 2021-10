Denunce, segnalazioni e patenti ritirate: fine settimana impegnativo per i Carabinieri di Fabriano

FABRIANO – Controlli dei carabinieri nel fine settimana a Fabriano. Sabato notte sono state impegnate 4 pattuglie, con 8 militari, più le unità in borghese.

Nel corso dei controlli sono state identificate 53 persone. Ben 23 gli obiettivi sensibili e le aree di particolare interesse, in centro e in periferia, che hanno visto la continua presenza dei carabinieri.

In via Bennani è stato fermato, alle 21,30, un 35enne fabrianese che aveva un tasso alcolemico superiore a 1 grammo su litro. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

In Via Casoli, alle ore 23, è stato notato un automobilista con una guida incerta. E’ stato sottoposto a controllo visto l’evidente stato di alterazione in cui si trovava. Il giovane fabrianese, 23 anni, disoccupato, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per verificare l’eventuale uso di stupefacenti. E’ stato denunciato, con patente ritirata ed auto sequestrata.

Due le segnalazioni come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono un 19enne, residente in città e nato in Puglia: passeggiava, alle 24, nei pressi della Stazione con poco meno di un grammo di hashish e un 20enne del posto che, alle 23, passeggiava lungo Corso della Repubblica e aveva anche lui poco meno di un grammo di hashish.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it