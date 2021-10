Bevono troppo e si rimettono alla guida delle loro auto, patenti ritirate e denunce

FABRIANO – Nel fine settimana appena concluso sono stati potenziati i controlli non solo a Fabriano, ma anche a Cupramontana dove si svolgeva la storica Festa dell’Uva. Complessivamente, proprio a Cupramontana, sono stati impiegati, da venerdì a domenica, 18 militari a sera, (9 pattuglie), sotto il coordinamento del capitano Mirco Marcucci della Compagnia di Fabriano. I controlli sono stati effettuati con personale in divisa e in borghese.

Nessuna turbativa all’ordine pubblico è stata registrata nel weekend. A Cupramontana, nel dettaglio, sono state ritirate 3 patenti di guida ad altrettanti giovani, tutti della Vallesina, che sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

In due casi, visto il tasso alcolemico sopra la quota di 1 grammo su litro, è stato disposto anche il sequestro del mezzo. Nel terzo caso, è scattata, oltre alla denuncia, una sanzione amministrativa, senza sequestro del mezzo. Sempre a Cupramontana un trentenne del posto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Tra i vestiti aveva un grammo e mezzo di cocaina.

A Fabriano, invece, nel corso dei controlli del fine settimana sono state ritirate 3 patenti di guida ad altrettanti automobilisti. E sono stati anche denunciati per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 31enne e di una trentenne, entrambi di Fabriano, che avevano un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi su litro. Il terzo, che è stato multato e denunciato, è invece un 32enne, sempre del posto, trovato con un tasso alcolemico compreso tra 0,6 e 0.8 g/l. I carabinieri hanno poi denunciato una ragazza di 30 anni che passeggiava, visibilmente ubriaca, per le vie della città alle 2 di notte. Per lei, oltre alla denuncia, anche una sanzione amministrativa.

