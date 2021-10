Anche nelle Marche dura condanna all’assalto alla sede della Cgil

ANCONA – Per respingere e condannare il gravissimo assalto alla sede nazionale della Cgil, oggi, anche nelle Marche, le Camere del Lavoro della Cgil restano aperte e presidiate.

Ed anche la Uil Marche “esprime vicinanza e piena solidarietà alla Cgil oggetto di un attacco squadrista in piena regola. Al tempo stesso vogliamo condannare – si legge nel documento – una violenza incommentabile e vergognosa verso la quale però occorre intervenire immediatamente. I violenti non possono trovare spazi all’interno della dialettica democratica.

“Spetta a tutti i centri di rappresentanza – aggiunge la Uil – il compito di isolarli, agli organi preposti quello di perseguirli. Non ci faremo intimidire e per ribadire l’unità sindacale che contraddistingue la nostra azione, nelle Marche come in tutta Italia, abbiamo deciso di partecipare al presidio di questa mattina davanti alla sede della Cgil”.

Ed anche il Si.Gi.M., Sindacato Giornalisti Marchigiani e l’OdG Marche, Ordine dei Giornalisti delle Marche “esprimono solidarietà alla Cgil, nazionale e della nostra regione, colpita da un attacco che non ha precedenti”.

“Quello che è successo a Roma, con l’aggressione alla Polizia, a palazzo Chigi, e a una sede sindacale, è motivo di grande preoccupazione per la tenuta democratica nel nostro paese. Sono episodi – si legge nel documento firmato dal segretario regionale del Si.Gi.M. Pier Giorgio Severini e dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, Franco Elisei – che si aggiungo alle continue aggressioni, non solo verbali, a giornalisti e redazioni. Sono segnali forse sottovalutati nel recente passato, che oggi chiedono una risposta ferma e anche un’acquisizione di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica. I giornalisti marchigiani sono vicini ai lavoratori colpiti da queste violenze che cercano di destabilizzare tutta la società e continueranno a svolgere accuratamente il loro compito che è la ricerca, costante, della verità”.

Una dura condanna a quanto avvenuto a Roma, arriva anche dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. “La nostra incondizionata solidarietà alle forze dell’ordine che ieri hanno dovuto affrontare la violenza inaudita messa in atto da alcuni gruppi durante la manifestazione a Roma per il no al green pass. Altrettanta e convinta solidarietà al segretario Maurizio Landini, per l’attacco alla sede nazionale della Cgil”.

“Le manifestazioni pacifiche – prosegue Latini – hanno la piena legittimità, come è altrettanto legittimo esprimere le proprie opinioni, sia pure in forma di dissenso. La violenza, invece, non ha mai alcuna giustificazione perché diventa inevitabilmente uno sfregio alla democrazia. Prendere di mira un’organizzazione sindacale, presidio indiscusso di questa democrazia, è ancora più grave e deve far riflettere”.

L’auspicio del presidente Latini è che “venga ripristinato nel Paese un clima di serenità e dialogo, isolando e condannando chi tenta di insinuarsi nelle manifestazioni per altri scopi. Abbiamo attraversato momenti difficili e ancora non sappiamo quando rivedremo completamente la luce in fondo al tunnel. Ora più che mai abbiamo bisogno di collaborare ed essere uniti per ridare ai nostri cittadini le necessarie certezze per il loro futuro. E la salvaguardia della democrazia è fondamentale”.

“Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza alla Cgil, mi chiedo – afferma in una nota il capogruppo in Regione, del Partito democratico, Maurizio Mangialardi – fino a quando saremo ancora costretti a tollerare il clima di crescente violenza squadrista che ormai da tempo caratterizza le manifestazioni dei movimenti No Vax è No Green pass. Non si deve fare l’errore di credere che quanto accaduto oggi a Roma sia stato casuale o episodico. Così come ormai non regge più la scusa che queste vigliacche gesta siano ad appannaggio di una minoranza di facinorosi. Chi partecipa e solidarizza con questi cortei sa benissimo dietro quali slogan e bandiere si pone”.

“L’attacco a un presidio democratico quale è il sindacato – continua Mangialardi – rappresenta un salto di qualità nello scontro che questi movimenti stanno adottando contro le forze politiche e le organizzazioni sociali che da mesi si battono per fare uscire il Paese dal dramma del Covid. Purtroppo, spiace ribadirlo, se si è giunti a questo punto è perché chi pensa di sovvertire con la violenza l’operato democratico del governo e del Parlamento si sente coperto dall’ambigua condotta di partiti come Lega e Fratelli d’Italia. La si smetta dunque, anche nella nostra regione, di ammiccare alle sciocchezze dei No Vax celandosi dietro la pilatesca libertà di scelta, come sostenuto anche di recente dal presidente Acquaroli e da altri assessori regionali.

“La Giunta regionale – conclude Mangialardi – dica chiaramente che la vaccinazione e il Green pass sono strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica e il ritorno alla normalità. Ogni altra opzione rischia di rendere le istituzioni conniventi con episodi di gravità inaudita come quelli verificatisi oggi”.

E da Senigallia arriva “l’incondizionata solidarietà del Consiglio comunale e dell’AICCRE Marche, e quella personale, alle forze dell’ordine che sabato hanno dovuto affrontare una violenza inaccettabile e intollerabile messa in atto durante la manifestazione a Roma per il no al green pass. Altrettanta e convinta solidarietà al segretario nazionale Maurizio Landini per il vile attacco alla sede nazionale della Cgil. La mia solidarietà ad ogni iscritto alla Cgil di Senigallia e a tutti i lavoratori”. Lo scrive il presidente del Consiglio comunale di Senigallia e vice presidente vicario dell’AICCRE Marche (Delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), Massimo Bello, dopo quanto accaduto sabato nella capitale. “Le manifestazioni pacifiche – prosegue Bello – hanno la piena e legittima residenza nel nostro Paese, come è altrettanto legittimo esprimere le proprie idee, sia pure in forma di forte dissenso. La violenza fisica e materiale, invece, non hanno mai alcuna giustificazione in una democrazia perchè entrambe diventano inevitabilmente un’arma per ferire la democrazia e la libertà. Prendere di mira un’organizzazione sindacale, che ha a cuore la sorte dei lavoratori e per i quali profonde un’impegno quotidiano, rappresenta un fatto ancora più grave, che suscita sdegno e amarezza”.

L’auspicio del presidente Bello è che “venga al più presto ripristinato in ogni angolo dell’Italia – conclude il presidente del Consiglio di Senigallia – un clima di serenità e di dialogo più proficuo, isolando chi tenta in tutti i modi di strumentalizzare quasiaisi occasione di confronto pubblico e pacifico per altri scopi perchè la democrazia, per crescere e per maturare, non necessita di traumi inutili, ma di contenuti e di dibattiti di qualità”.

