A Montefiore dell’Aso torna (sabato e domenica) la Castagnata in piazza

MONTEFIORE DELL’ASO – Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montefiore dell’Aso è lieto di presentare la Castagnata in piazza, edizione 2021!

Sabato e domenica (23 e 24 ottobre), in Piazza della Repubblica e Piazzale Risorgimento si torna a gustare uno dei frutti di stagione più amati: la castagna!

Dopo lo stop forzato della scorsa edizione, la Pro Loco di Montefiore riparte alla grande e con tantissime novità!

Come sempre, intrattenimento, musica e laboratori per bambini, la faranno da padrone; ma tra le novità una spicca tra tutte: la digitalizzazione del menù.

Il presidente Andrea Mignucci ci racconta come nasce l’idea: “Nel riprendere in mano uno degli eventi più importanti del nostro borgo, abbiamo deciso di dare una svolta tecnologica che porterà a sostanziali cambiamenti nella gestione di casse, cucina e scelta del menù. Attraverso un QR Code appositamente realizzato per l’occasione, sarà possibile visionare in anteprima il menù della Castagnata – e in futuro anche quello della Sagra della Frutta- arrivare in cassa con un’idea chiara di ciò che si vuole e da lì, dare il via al meccanismo che permetterà di far ricevere seduta stante l’ordine alla cucina. Il vantaggio dell’utilizzo di una strumentazione avanzata, è quello di ridurre drasticamente i tempi di attesa, evitare inutili file al ricevimento e, non meno importante, dare una mano all’ambiente utilizzando quanta meno carta possibile.

“Un sistema innovativo che verrà sperimentato per la prima volta a Montefiore e che siamo certi, potrà solo migliorare la gestione dell’evento”

Tantissimi piatti a tema Castagnata ravviveranno le papille gustative!

Dall’immancabile Spezzatino di cinghiale con lenticchie, alle Fettuccine con zucca, castagne e salsiccia, per arrivare alla Polenta di farina macinata a pietra con sugo di lepre!

Dolci e castagne per tutti i gusti! Le nostre vergare vi aspettano!

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, e per facilitare la gestione, ricordiamo che per partecipare all’evento (e ai laboratori per bambini) è obbligatorio prenotare al numero 380.1340157 e che occorre essere muniti di Green Pass o Tampone negativo con relativo pass valido 48 ore.

A tal proposito, nella giornata di sabato 23 (dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00) e di somenica 24 (dalle ore 10.30 alle ore 19.00 con orario continuato) la farmacia comunale del dottor Tiberio Belleggia resterà aperta per eseguire tamponi a chi ne avrà bisogno.

