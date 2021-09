Giorgio Buongarzoni e Leonardo Virgili, da Urbisaglia al Festival di Venezia

URBISAGLIA – Dal Salon Man di Urbisaglia al Festival del Cinema di Venezia, sarà un viaggio di grande prestigio quello che faranno Giorgio Buongarzoni e Leonardo Virgili per gli ultimi giorni della kermesse fino alla chiusura del 12 settembre.

Entrambi faranno infatti parte del team ufficiale di hairstylist che si occuperà delle acconciature di star, attori, personaggi della tv e del cinema che parteciperanno alle puntate del talk show televisivo “Il salotto delle celebrità”.

Tra gli ospiti nei vari giorni ci saranno tra gli altri Lino Banfi, Ron Moss, Roberto Farnesi, Manuela Arcuri, ed altre celebrity.

“Per me e Leonardo sarà un’avventura unica ed emozionante, che ci riempie di orgoglio e soddisfazione, e che vogliamo condividere e dedicare a tutti i clienti che da sempre ci danno supporto e forza – dice Giorgio Buongarzoni – Noi saremo operativi nei giorni del 10 e 11 settembre, per prenderci cura degli ospiti che saranno presenti per il programma”.

Oltre al Festival di Venezia, il talk show “Il Salotto delle celebrità” è presente in altri importanti eventi come Festival di Sanremo, Festival del cinema di Roma, Milano Fashion Week.

Salon Man è il salone fondato nel 1983 da Giorgio Buongarzoni nel centro storico di Urbisaglia, grazie ad una passione nata fin da giovanissimo e che negli anni si è costantemente sviluppata e innovata, anche con tante partecipazioni ad eventi nello spettacolo e nella musica.

