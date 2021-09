Dolore a Pesaro per la scomparsa di Graziella Bertuccioli, da anni impegnata a difendere le donne

Aveva anche contribuito alla nascita della “Rete antiviolenza provinciale” e del Centro “Parla con noi”

PESARO – Dolore in Provincia per la scomparsa di Graziella Bertuccioli, 62 anni, funzionaria dell’ente, impegnata da anni sul versante delle pari opportunità ed in tutte le azioni promosse per il contrasto alla violenza di genere.

Nel 2008 aveva contribuito, insieme all’ex assessore provinciale alle Pari Opportunità Simonetta Romagna, alla creazione della “Rete antiviolenza provinciale” e nel 2009 aveva vissuto passo passo la nascita del “Centro antiviolenza “Parla con noi”, un tempo facente capo alla Provincia di Pesaro e Urbino ed attualmente all’Ambito territoriale sociale 1 del Comune di Pesaro. Aveva collaborato anche ad altri progetti, tra cui “Perle – Per le donne che cambiano”, “Le modelle” e “Donne e Resistenza”. Aveva proseguito con passione il suo impegno insieme all’ex assessore provinciale alle Pari opportunità Daniela Ciaroni, diventando un punto di riferimento per enti ed associazioni nelle varie iniziative svolte negli anni.

Da ultimo, aveva lavorato insieme alla vice presidente della Provincia con delega alle Pari opportunità Chiara Panicali, sia nell’istituzione del “Tavolo permanente sulla parità di genere” che in altre azioni e attività su questo versante. Era anche componente del Cug (Comunitato Unico di Garanzia) della Provincia e collaborava con la “Consigliera di Parità” della Provincia Romina Pierantoni.

“Graziella – evidenziano il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, la vice presidente Chiara Panicali ed il direttore generale Marco Domenicucci – lavorava con grande entusiasmo e passione ed aveva una fortissima capacità di coinvolgere gli altri nelle tante iniziative per le pari opportunità. Lascia un grande vuoto, ma anche tanti importanti progetti che ha contribuito a sviluppare. Al marito e ai familiari il cordoglio dell’intera Amministrazione provinciale”.

I funerali si terranno domani, venerdì 24 settembre, alle ore 15, nella nella Chiesa di Santa Maria Annunziata di Ponte Tavollo (Gabicce Mare, via Aldo Moro 1). (g.r.)

