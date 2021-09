Balaso e Anzani fondamentali nell’Italvolley Campione d’Europa

MACERATA – Campioni d’Italia e del Mondo in carica con la maglia della Cucine Lube Civitanova e ora Campioni d’Europa con la Nazionale Italiana. Il centrale Simone Anzani e il libero Fabio Balaso hanno contribuito con le loro giocate all’exploit della selezione azzurra guidata da Ferdinando De Giorgi. Un risultato che ricalca la recentissima vittoria continentale del volley in rosa completando il riscatto della pallavolo nostrana.

L’Italvolley ha sofferto le classiche sette camicie, ieri in Finale con la selezione slovena del timoniere Alberto Giuliani, e ha dovuto acciuffare per due volte i rivali prima di mettere la freccia per il sorpasso decisivo al tie break. Grandi prestazioni alla Spodek Arena di Katowice, valse il settimo titolo europeo della storia azzurra dopo un digiuno che durava dal lontano 2005. I salvataggi di un Balaso sempre sul pezzo e l’esperienza a muro di Anzani si sono confermate carte importanti per tutta la kermesse.

“Ho provato una gioia immensa – racconta Anzani -. All’inizio del torneo l’aspettativa di andare fino in fondo non era molto nitida perché il gruppo si trovava insieme da poco tempo e non avevamo idea del nostro livello effettivo. Coronare il sogno è stato fantastico. Un grande riscatto per i reduci dalle Olimpiadi!”.

“Sono ancora incredulo – la reazione di Balaso -. Abbiamo vissuto un’esperienza fantastica. In Finale non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma alla fine l’abbiamo spuntata. Dico grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e che ci hanno fatto sentire come a casa nel corso di questi 20 lunghi giorni”.

Le schede in Nazionale

N.17 Simone Anzani

Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’argento nella World Cup 2015, la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015 e la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Presenze: 148

Esordio: il 20 giugno 2014 a Teheran, Iran-Italia 3-0 (World League).

N.7 Fabio Balaso

Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Presenze: 102

Esordio: il 17 maggio 2016 a Cavalese: Italia-Australia 2-3 (Amichevole).

Il cammino immacolato dell’Italia all’Europeo:

Pool B

Italia – Bielorussia 3-0

Italia – Montenegro 3-0

Italia – Bulgaria 1-3

Italia – Slovenia 3-0

Repubblica Ceca – Italia 1-3

Ottavi di Finale

Italia – Lettonia 3-0

Quarti di Finale

Italia – Germania 3-0

Semifinali

Serbia – Italia 1-3

Finalissima

Slovenia – Italia 2-3

