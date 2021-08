Venti borse di studio per i familiari dei carabinieri marchigiani

Siglato un protocollo d’intesa tra la segreteria regionale Unarma A.S.C. Marche ed il Campus Città del Sapere Onlus

ANCONA – È stato siglato oggi un protocollo d’intesa tra la Segreteria regionale Unarma A.S.C. Marche – Associazione Sindacale Carabinieri e Campus Città del Sapere Onlus con sede a Civitanova Marche, in via N. Mandela, 5 – “Polo Universitario” dell’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, finalizzato allo sviluppo di progetti di formazione avanzata e di ricerca con lo scopo di potenziare le conoscenze degli studenti nelle materie legate anche alla cultura amministrativa e alla sicurezza.

L’accordo è stato firmato presso la sede amministrativa di Civitanova Marche dal segretario regionale UNARMA ASC Marche dottor Paolo Petracca e il presidente del Campus Città del Sapere professor Bruno Pinti, alla presenza di una cospicua rappresentanza sindacale che ha contribuito alla definizione dell’ambito progetto.

L’obiettivo è di rafforzare anche la connessione tra il mondo della formazione e le istituzioni, promuovendo forme di collaborazione anche con riferimento a nuovi paradigmi formativi, con finalità di informazione anche sulle attività e sulle carriere dell’Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri nonché di orientamento nelle scelte professionali a beneficio degli studenti con l’offerta di 20 (venti) borse di studio a copertura dei costi (escluso tasse regionali, marche da bollo e diritti di Immatricolazione) dei propri corsi propedeutici al secondo anno accademico per gli iscritti di UNARMA A.S.C. Marche e relativi familiari (diretti congiunti moglie e figli anche non conviventi) per i seguenti corsi:

– Corso di Laurea Triennale in Scienza dell’Amministrazione e della Sicurezza

– Project Management nell’industria 4.0

– Corso di Marketing Territoriale e Gestione dell’Impresa Turistica

Per Paolo Petracca, segretario generale di UNARMA ASC Marche, “si tratta di un importante passo e di un percorso condiviso, orientato a favorire anche la promozione della legalità nelle diverse forme di espressione, soprattutto in questo periodo dove la pandemia da Covid-19 ha penalizzato la crescita professionale dei giovani, e lo scopo di queste borse di studio è quello di aiutarli a qualificarsi adesso sfruttando le circostanze di questo periodo ancora limitante a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, così che al momento in cui si verificherà la progressiva ripresa del sistema economico possano farsi trovare pronti per cogliere le opportunità in settori in cui c’è molto bisogno di esperti preparati, anche mediante il rafforzamento delle attività di ricerca in materia, che potranno essere poi oggetto di pubblicazioni scientifiche”.

