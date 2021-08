Troppi incendi in Italia, i Vigili del fuoco di Ascoli e Fermo partiti per la Calabria

ASCOLI PICENO – Sono sempre di più gli incendi in Italia. Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco nelle province di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, dall’alba 8 Canadair sono in volo per spegnere vari roghi.

I velivoli sono in azione a Castel di Lucio (Messina), Geraci, Gangi e Scillato (Palermo), dove alcune stalle sono state attaccate dalle fiamme e diverse case sono state evacuate; Bagaladi (Reggio Calabria) e Longobucco (Cosenza).

Ed è stata una nottata intensa e impegnativa, quella trascorsa, anche per i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno. Il Centro Operativo Nazionale ( CON) dei Vigili del fuoco alle ore 00.30 circa ha infatti allertato e inviato una sezione operativa del comando ascolano a Cosenza per lo spegnimento degli incendi di bosco che stanno assalendo la regione Calabria.

Dal comando di Ascoli sono partite 7 unità in servizio con una autobotte, due campagnole idriche ed un mezzo logistico che, in aggiunta ad altre 2 unità dei Vigili del fuoco di Fermo, stanno raggiungendo i colleghi di Cosenza per collaborare per lo spegnimento dei tanti incendi.

I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno rimasti in servizio insieme ai colleghi di San Benedetto del Tronto sono stati anche impegnati, dalle ore 4 di stamane, per una tromba d’aria che ha colpito la zona della Valtesino a Borgo Miriam e Offida con danni a case, alberi caduti sulla sede stradale.

I vigili ascolani sono intervenuti anche per un incidente stradale nella zona Case di Coccia ad Ascoli Piceno dove un’auto è andata fuoristrada e la conducente è stata soccorsa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it