Perde il controllo dell’auto e finisce contro due veicoli parcheggiati

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale 16, a Pesaro, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro due auto in sosta.

La squadra di Pesaro, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

