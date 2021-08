Incendio nel pomeriggio in un’officina meccanica di Tavullia

TAVULLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16, in località San Germano, alla periferia di Tavullia, per un incendio in un’officina meccanica, all’interno di un capannone.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha spento le fiamme ed ha fatto evacuare il denso fumo che si era accumulato all’interno del locale con un moto ventilatore. Subito dopo i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia il capannone, sia l’area circostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it