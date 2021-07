Rifondazione: “E’ ora che il Governo blocchi l’aumento delle bollette”

ANCONA – Dalla segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista riceviamo: “Il governo e il parlamento hanno il dovere di bloccare l’annunciato aumento delle bollette di gas e elettricità.

Non aveva detto Draghi che è il momento di dare e non di prendere? Vale solo per i milionari e i miliardari?

Tassare i ricchi in Italia è tabù, tartassare i cittadini invece sarebbe giusto per i partiti di governo.

Non è un caso che l’aumento delle bollette arrivi il 1 luglio insieme allo sblocco degli sfratti e dei licenziamenti a dimostrazione che questo è un governo che la crisi la fa pagare a chi sta in basso mentre destina un fiume di miliardi alle grandi imprese.

L’ennesimo inaccettabile aumento – questa volta del 12% per la luce e del 21% per il gas – dimostra che la privatizzazione e la liberalizzazione sono state solo una fregatura, l’ennesima fallimentare riforma neoliberista bipartisan.

Ci avevano promesso bollette meno care e invece veniamo tartassati.

Dall’apertura alla concorrenza e dalla liberalizzazione del settore energetico, i prezzi dell’elettricità e del gas sono aumentati in Italia, ma anche ovunque in Europa.

L’aumento del 21% non è comunque giustificabile sulla base dell’aumento dei prezzi del gas sul mercato mondiale. Infatti in Francia è al di sotto del 10%. Non si capisce dunque perché in Italia debba essere così rapido e elevato.

Chiediamo che il governo intervenga con una misura di blocco degli aumenti e che preveda la riduzione al 5% dell’IVA che paghiamo sulle bollette.

Il partito della Rifondazione comunista invita le associazioni dei consumatori, le organizzazioni sindacali, di volontariato a trovare momenti unitari per esprimere il nostro dissenso nei confronti di tali scelte, che dopo la pandemia, aggravano ulteriormente la situazione di disagio di tanti e tante”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it