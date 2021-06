Violano le norme per il contenimento del Covid19, contravvenzionati i gestori di un locale

CASTELFIDARDO – A conclusione di alcuni accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Castelfidardo, hanno contestato la violazione delle norme per il contenimento del contagio da Covid19 ai gestori di un locale pubblico del luogo, per aver consentito il consumo di bevande all’interno del pubblico esercizio, nel periodo antecedente al 31 maggio, in cui era ancora vietato.

Analoga contravvenzione è stata contestata anche ad un avventore 40enne anconetano, controllato all’interno del locale.

L’illecito contestato è contemplato dagli artt. 4 e 13 del D.L. n. 52/2021 ed art. 4 D.L. n. 19/2020.

E’ stata altresì informata la Prefettura di Ancona, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it