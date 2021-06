Il 2021 di Bike Division Tour Operator riparte dalla Riviera del Conero

ANCONA – Numana, Osimo, Jesi, Ostra, Morro d’Alba, Sirolo, Loreto, Castelfidardo, Filottrano, Cingoli, Montefano, Recanati, Portonovo, Ancona e Camerano: sono queste alcune delle località interessate dalla prima Bike Experience dell’anno solare 2021 nella Riviera del Conero e nell’entroterra sotto il marchio di Bike Division Tour Operator.

Nel periodo compreso tra il 3 e il 6 giugno in programma tre giorni di tour guidati fra le più suggestive località, i migliori percorsi ciclistici e le migliori esperienze enogastronomiche e culturali con la supervisione di Andrea Tonti che mette la propria esperienza al servizio dei ciclisti nell’offrire un’indimenticabile esperienza di viaggio e bici a quanti decidono di aderire ad un ampio ventaglio di offerte sia in Italia che all’estero dedicate al cicloturismo.

Il centro nevralgico di questa prima bike experience sarà l’Hotel Numana Palace, una struttura “4 stelle” fronte mare con bike room e tutti i servizi dedicati al ciclista per diventarne a breve un vero paradiso e un luogo sicuro dove poter lasciare la bicicletta, una officina per riparazioni veloci, degli orari personalizzati ed infine delle proposte e suggerimenti per i percorsi più interessanti nel territorio date dagli albergatori.

L’Hotel Numana Palace possiede tutte queste caratteristiche e quale occasione migliore se non quella del Bike Experience di questo imminente fine settimana per annunciare questa novità in occasione di una serata (sabato 5 giugno a partire dalle 18:30) appositamente dedicata allo sport e a tanto altro nel segno dell’amicizia e della convivialità.

“L’arrivo dell’estate e la diminuzione delle restrizioni dettate da un miglioramento della pandemia a livello globale – spiega Andrea Tonti in qualità di co-Founder, Events Manager & Sports Consultant di Bike Division Tour Operator – stanno facendo intravedere un ritorno alla normalità e quindi l’occasione l’ora di tornare a vivere esperienze uniche che ci sono mancate nei periodi di zona rossa. I nostri viaggi combinano bicicletta e paesaggio contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità anche al di fuori del contesto della bicicletta. Ripartiamo con entusiasmo dalle Marche perché Bike Division Tour Operator nasce nella nostra regione e si è allargata ad ampio raggio in altre zone d’Italia e anche all’estero”.

Per i quattro giorni del 3-4-5-6 giugno c’è stato il sold out in largo anticipo mentre ci sono ancora posti disponibili per la seconda bike experience nel periodo 10-11-12-13 giugno.

