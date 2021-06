Ex piscina comunale distrutta nella notte dalle fiamme

SANTA VITTORIA IN MATENANO – Un violento incendio ha distrutto nella notte l’ex piscina comunale, in via Beniamino Gigli, a Santa Vittoria in Matenano.

Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto – alle 5.10 – i Vigili del Fuoco del Comando di Fermo.

Il fabbricato – una struttura in legno – un tempo adibito a piscina comunale, attualmente dismessa, ha riportato gravi danni alle strutture che sono crollate sotto l’azione del fuoco.

Sul posto, per aver ragione delle fiamme, sono intervenute 3 squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Fermo con lo stesso funzionario.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio ed il sindaco di Santa Vittoria in Matenano.

