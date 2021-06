Cade nel fiume Giano, un cane recuperato dai Vigili del fuoco

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 17.15, in via Vittorio Bachelet, lungo il fiume Giano, a Fabriano, per soccorrere un cane, che sfuggito al controllo del padrone, era caduto lungo l’argine del fiume.

La squadra di Fabriano provvedeva al recupero dell’animale applicando tecniche specifiche, per poi riconsegnarlo al proprietario in discreto stato di salute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it