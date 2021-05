Un ragazzo sale sul tetto dell’Ospedale Salesi e minaccia di gettarsi nel vuoto

Lo studente, residente a Senigallia, è stato convinto a desistere dal personale medico. E’ stato poi ricoverato in osservazione

ANCONA – Momenti di paura, questa mattina, alle ore 9, all’Ospedale Salesi, ad Ancona, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Senigallia, è salito all’ultimo piano della struttura ospedaliera con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Ma l’intervento del personale medico è risultato provvidenziale.

Alcuni operatori del Salesi avevano notato la presenza del ragazzo sul tetto dell’edificio ospedaliero.

Il Servizio di Vigilanza ha subito chiamato il 118 ed è stato prontamente allertato il personale della SOD Neuropsichiatria Infantile, in quanto si pensava potesse trattarsi di un paziente ricoverato nel reparto. In realtà il giovane, un quindicenne, residente a Senigallia, non risultava ricoverato.

Dalla parziale ricostruzione dei fatti prodotta dal dottor Michele Severini, psichiatra del reparto NPI che, assieme all’ortopedico dottor Mario Marinelli, si è recato sul tetto dell’Ospedale, sembra che il minore – che frequenta una scuola ad Ancona – si sia recato sul tetto dell’ospedale intenzionato ad effettuare un gesto sconsiderato.

Il ragazzo è entrato nell’area ospedaliera, recandosi poi sul tetto attraverso la scala antincendio dove è rimasto seduto, con le gambe nel vuoto, per una ventina di minuti. Il dottor Michele Severini è riuscito a convincere il ragazzo a desistere dal suo intento. E lo ha subito dopo portato al Pronto soccorso per fornirgli tutte le cure necessarie.

Sono stati subito allertati i genitori del minore e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato poi ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria dello stesso ospedale Salesi per le cure del caso.

