La motrice di un autotreno in fiamme alla periferia di Macerata

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 11:30, in via Bramante, a Macerata, per l’incendio di una motrice di un autotreno che trasporta paglia.

La squadra dei Vigili del fuoco sul posto con due autobotti ha spento le fiamme evitando che si propagassero al carico del mezzo pesante.

Non si segnalano persona coinvolte.

