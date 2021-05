Iniziano lunedì a Pesaro le riprese del film sul leggendario pilota Tonino Benelli

Il docufilm della Genoma tra fiction, interviste e ricostruzioni per la regia di Marta Miniucchi avrà la voce fuoricampo di Neri Marcorè

PESARO – Inizieranno lunedì a Pesaro le riprese di “Benelli su Benelli”, docufilm ispirato alla vita del leggendario Tonino Benelli. Nella città natale dell’ultimo rampollo della dinastia dei fondatori della famosa casa motociclistica, dal 10 maggio si allestiranno i set per le riprese di questa nuova produzione firmata Genoma film e Paolo Rossi Pisu (figlio del noto Raffaele): e in particolare il museo Benelli, il Centro storico, le colline attorno a Pesaro ma anche località delle Marche per favorire il cineturismo.

Nel docufilm – che avrà una grande impronta femminile grazie alla regia di Marta Miniucchi e alla sceneggiatura di Annapaola Fabbri – sarà ricostruita la breve vita, umana e sportiva, del più piccolo dei sei fratelli Benelli, fondatori ai primi del Novecento della famosa casa motociclistica di Pesaro: un marchio divenuto leggendario.

Le gesta di Tonino Benelli, simpatico burlone e spericolato pilota, verranno ricordate attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste (una sarà al pluricampione del mondo Giacomo Agostini), e ricostruzioni fiction opportunamente e sapientemente mixate. E la voce fuori campo di Tonino sarà quella dell’attore marchigiano Neri Marcorè.

Nella pellicola, ispirata all’omonimo libro di Paolo Prosperi e all’idea dell’attore pesarese Alessandro Gimelli (che vestirà i panni del protagonista), si narrerà dell’amore di una madre che ha fermamente creduto nel sogno dei figli. Di quei geniali fratelli maggiori che diedero forma a questa passione; dell’unità familiare dove ognuno collaborava al sogno splendido della “Benelli” con le proprie doti personali e della grande fabbrica che divenne il fiore all’occhiello della città di Pesaro e dell’intera nazione.

Nel docufilm, il cui soggetto porta le firme di Paolo Prosperi, Alessandro Gimelli, Alberico Miniucchi e Annapaola Fabbri, si passerà poi agli esordi agonistici del grande centauro, alle sue gare, alle sue numerose vittorie, alle delusioni, alle gioie tra cui il matrimonio con Maria Rattini (interpretata da Gaia Bottazzi), alle amarezze e alle grandi emozioni che visse e fece vivere.

Il film, che vanta la collaborazione del Motoclub Tonino Benelli e di CNA Cinema e Audiovisivo Marche e che coinvolgerà tante maestranze ed attori marchigiani, rievocherà non solo il mitico personaggio ma la nascita di una azienda metalmeccanica all’avanguardia capace di forgiare uomini e tecnici di valore.

La sapiente regia di Marta Miniucchi cercherà di far rivivere il clima suggestivo che pervadeva il mondo dei motori di quell’epoca attraverso la vita di Tonino: dalla sua nascita nel I902 alla sua tragica scomparsa nel I937 e allo stesso tempo si narrerà l’Italia fra le due guerre.

Benelli su Benelli che sarà trasmesso a novembre su Skycinema e presentato nei più importanti festival, è realizzato con il contributo di: FESR Marche; Fondazione Marche Cultura; Film Commission Marche; Regione Marche; Comune di Pesaro; Terra di Piloti e Motori; Riviera Banca.

Alla vigilia del primo ciak in città, la Genoma Film – artefice tra l’altro lo scorso anno dell’arrivo alla Mostra del cinema di Pesaro del regista Oliver Stone – desidera ringraziare in particolare il Comune di Pesaro, il vicesindaco Daniele Vimini e Davide Venturi. Ed ancora la Famiglia Selci e l’Azienda Biesse; Paolo Marchinelli e i soci del Motoclub e Registro Storico Benelli.

