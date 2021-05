Gravissimo incidente in un cantiere edile: tre operai trasportati con l’eliambulanza negli ospedali di Torrette e Teramo

AMANDOLA – Tre operai sono rimasti gravemente feriti, nel primo pomeriggio di oggi, in un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile.

Sul posto, in via Pignotto, 21, ad Amandola, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco.

Per cause in fase di accertamento i tre operai sono caduti da un’altezza di circa quattro metri, riportando delle ferite multiple.

La squadra di Amandola dei Vigili del fuoco è arrivata sul posto con tre automezzi ed ha subito provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento, per consentire ai sanitari del 118 di operare con la massima tranquillità.

I tre operai feriti nell’incidente sono stati poi trasportati, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, nelle strutture sanitarie di Torrette, ad Ancona, e di Teramo.

Sul posto sono subito giunti anche il sindaco di Amandola, il funzionario dei Vigili del fuoco, i Carabinieri, i responsabili dell’Ufficio tecnico comunale e dell’Asur.

