Escursionista in bicicletta cade e viene soccorso dai Vigili del fuoco sul monte Cafaggio

ESANATOGLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sul monte Cafaggio, ad Esanatoglia, per soccorrere un ciclista che si è infortunato dopo essere caduto in una zona impervia.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha collaborato per il recuperato del ciclista infortunato con il personale del 118 e del Soccorso Alpino.

