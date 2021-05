Danneggiato dai vandali il pulmino dell’Atletica Osimo

OSIMO – Un atto ignobile. L’Atletica Osimo viene colpita da un grave episodio di vandalismo. Il pulmino della società, che viene utilizzato per accompagnare i ragazzi alle gare, è stato distrutto nel luogo in cui era parcheggiato da un assalto che ha mandato in frantumi parabrezza, finestrini e fanali.

“È un gesto incomprensibile – commenta il presidente della Fidal Marche, Simone Rocchetti – che condanniamo nel modo più fermo e che mette in seria difficoltà la società per il regolare svolgimento dell’attività. “Massima solidarietà da parte del Comitato regionale e di tutte le società della regione all’Atletica Osimo, ai suoi dirigenti, tecnici e atleti. Confidiamo che i responsabili siano presto individuati e siano presi tutti i provvedimenti del caso”.

