Completamente rinnovato il sito dei Siblings

di FEDERICO GIRELLI*

PESARO – Sono davvero contento di annunciare che Siblings.it, il primo sito in Italia dedicato specificamente alle sorelle e ai fratelli di persone con disabilità e, soprattutto, gestito da sorelle e fratelli di persone con disabilità, è appena tornato on line totalmente rinnovato.

Le novità riguardano in specie la veste grafica del sito nonché la più moderna modalità di richiesta di iscrizione alla mailing list riservata alle sorelle e ai fratelli di persone con disabilità. I contenuti continuano a venir aggiornati, ma d’ora in poi appariranno, come dire, più belli a vedersi, più gradevoli a fruirsi.

È stato un lavoro davvero non da poco, che si è reso possibile grazie anche all’opera preziosa di due persone che invero non hanno una sorella o un fratello con disabilità: Giampaolo G. Rugo, che non ci ha mai fatto mancare il suo consiglio, e Marco Calvo, la cui competenza professionale ha consentito di realizzare questo importante (e bel) risultato.

Questa impresa in effetti è stata compiuta durante un periodo molto difficile per tutti, ma la pandemia da Covid-19 non ci ha fermato.

Il Comitato Siblings continua dunque nel suo impegno volto a favorire il collegamento e supporto reciproco fra sorelle e fratelli con disabilità, iniziato pioneristicamente nel 1997, grazie a un’idea, mi piace ricordarlo, della dottoressa Anna Serena Zambon Hobart.

Si tratta di un percorso, tuttora in atto, compiuto, costruito nel tempo da sorelle e fratelli di persone con disabilità per sorelle e fratelli di persone con disabilità.

Visitate allora il nuovo Siblings.it: siete i benvenuti.

*Presidente del Comitato Siblings – Sorelle e fratelli di persone con disabilità

