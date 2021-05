Auto si ribalta nel centro storico, il conducente soccorso e trasportato in ospedale

ASCOLI PICENO – I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti questa mattina, alle ore 7, per un incidente stradale avvenuto lungo Corso Mazzini, la strada principale del centro storico della città, per un’auto ribaltata tra una fila di macchine parcheggiate lungo la via e lo spigolo di un palazzo.

La persona alla guida è rimasta bloccata all’interno dell’auto. I Vigili del fuoco l’hanno soccorsa e, subito dopo, il personale del 118 intervenuto ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Ascoli Piceno.

