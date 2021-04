Un’auto distrutta dalle fiamme lungo la Cameranense

CAMERANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada provinciale Cameranense nel comune di Camerano per l’incendio di un’autovettura.

Mentre era in marcia il conducente ha notato del fumo provenire dal vano motore ed ha accostato il veicolo.

La squadra del Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it