Un lupo resta impigliato in un bosco, liberato dai Vigili del fuoco / VIDEO

APPIGNANO DEL TRONTO – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti nel territorio comunale di Appignano del Tronto per soccorrere un lupo rimasto impigliato con una zampa su un laccio, in un bosco.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri Forestali, un veterinario, gli agenti della Polizia provinciale e gli addetti del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) della regione Marche.

L’animale è stato sedato dal veterinario per consentire ai Vigili del fuoco di liberarlo. Subito dopo il lupo è stato preso in consegna dal personale del CRAS per le cure e la successiva liberazione.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it