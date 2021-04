Il fermano Carlo Macchini in finale ai campionati europei di ginnastica artistica

BASILEA – Il marchigiano Carlo Macchini, atleta della nazionale di ginnastica artistica, si è esibito oggi nel palcoscenico europeo di Basilea dove si stanno svolgendo gli Europei.

Si sono svolte le qualificazioni per la finale di domenica 25, dove hanno gareggiato gli atleti di tutta Europa. Hanno conquistato il pass per l’accesso alla finale 8 atleti, e Carlo Macchini è il terzo qualificato per la specialità Sbarra, disciplina in cui è specializzato.

Ha portato in gara, ancora una volta, il movimento Pegan. Al suo fianco, in questi giorni, c’è il suo allenatore Marco Fortuna, responsabile dell’Accademia Federale di Fermo .

Ora l’appuntamento è per la finale degli Europei di ginnastica artistica, programmato per domenica 25, alle ore 15.

