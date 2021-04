Cucine Lube da sogno in gara 4: espugna Trento (3-0) e va in finale scudetto

TRENTO – La BLM Group Arena di Trento si conferma terra di conquista per la Cucine Lube Civitanova, che in Gara 4 della Semifinale Play Off di SuperLega Credem Banca, trascinata da capitan Juantorena, sfodera l’ennesima prestazione superlativa e batte a domicilio per la seconda volta in sette giorni con un secco 3-0 l’Itas di Angelo Lorenzetti (25-19, 25-23, 25-23), conquistando il 3-1 finale nella serie che vale il pass per la settima Finale Scudetto della sua storia, nella quale se la dovrà vedere per la quarta volta con la Sir Safety Conad Perugia.

Gara 1 si giocherà in Umbria mercoledì 14 alle 17.30, con diretta su Rai Sport.

La partita

Confermati i sestetti di Gara 3, con Trento che dunque propone nuovamente Kooy in posto 4 invece di Michieletto.

Il parziale d’apertura è un dominio dei cucinieri, che in avvio mettono in vetrina uno strepitoso Rychlicki in attacco (12-5 con ben 6 punti firmati dal lussemburghese in attacco, che chiuderà con l’83% di efficacia sulle schiacciate), e maggiore determinazione rispetto agli avverarsi, espressa nell’incidenza del servizio (2 ace) e del muro (ben 5 vincenti). Sono proprio i blocchi vincenti di un monumentale Simon (17-11) a spegnere le velleità di rimonta dei padroni di casa, che gettano nella mischia Michieletto per Kooy e si affidano ai turni al servizio di Giannelli prima (parziale di 5-0 per i trentini, che dal 5-14 risalgono fino al -4), e Nimir poi (16-19) per tentare il miracolo. Che non si verifica: la Lube chiude 25-19 con due muri di fila firmati dal solito Simon (6 punti con 1 ace, 100% in attacco e 3 muri).

Nel secondo set la partenza buona è dell’Itas (8-3), che però si fa successivamente rimontare da una Cucine Lube tornata molto incisiva a muro (3 vincenti, i due consecutivi di Anzani e Simon spingono i marchigiani al -3) e dalla linea dei nove metri (11-12 dopo un ace di Simon, autore di altri 6 punti), e anche in attacco, dove pesa pure Marlon Yant, inserito al posto di Leal. Dopo il 18 pari, che arriva con un errore di Nimir, è proprio un ace siglato dal giovane martello cubano a regalare alla cucine Lube il break decisivo, sul 23-21. Set ball trasformato alla seconda occasione (25-23) da capitan Juantorena (6 punti), magistrale anche in ricezione.

Nel terzo set, Trento prende il break sul 20-18 con un fallo di invasione rilevato a De Cecco dal video check, e contestatissimo da parte dei biancorossi. Che comunque riprendono il gioco con grande determinazione, pareggiano a quota 22 con il top scorer della partita Robertlandy Simon (18 punti, 71% in attacco su 14 primi tempi, 3 ace e 5 muri) che sfrutta l’ottimo servizio dell’MVP Osmany Juantorena (15 punti totali, con 2 ace e 2 muri), passano a condurre dopo un fallo di invasione di Lucarelli, e chiudono 25-23 con un attacco di prima intenzione di Rychlicki (11 punti, 56% in attacco), che schiaccia la palla dopo l’attacco del confermatissimo Yant (5 punti, di cui 2 in battuta) contenuto dal muro trentino.

Il tabellino

ITAS TRENTINO: Cortesia n.e., Argenta, Michieletto 9, Sperotto, Rossini (L), Lucarelli 10, Giannelli 1, Kooy 2, Bristot (L) n.e., Nimir Abdel-Aziz 12, Sosa Sierra, Podrascanin 5, Lisinac 9, De Angelis n.e.. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio, Juantorena 15, Balaso (L), Leal 2, Larizza (L) n.e., Rychlicki 11, Diamantini n.e., Simon 18, De Cecco 1, Anzani 3, Falaschi n.e., Hadrava (n.e.), Yant 5. All. Blengini

ARBITRI: Boris – Puecher.

PARZIALI: 19-25 (25’), 23-25 (29’), 23-25 (33’).

NOTE: Trento: bs 13, ace 4, muri 8, 46% in ricezione (21% perfette), 51% in attacco. Lube: bs 12, ace 8, muri 9, 44% in ricezione (15% perfette), 54% in attacco.

A FINE GARA / La parola ai protagonisti

GIANLORENZO BLENGINI (Cucine Lube Civitanova): “Trento ci ha sempre provato e ha dimostrato di essere una squadra con grandi giocatori che non mollano mai. Questa sera nel terzo set l’Itas è sempre rimasta in gara. Sul nostro fronte Yant sta facendo enormi passi avanti e chance come quella di oggi sono momenti decisivi per la crescita di un atleta. Il ragazzo è rimasto in campo con qualità fornendo l’apporto anche dai nove metri. Non abbiamo solo un sestetto, ma grandi giocatori. Posso contare su di tutti. Ora abbiamo una settimana per prepararci, è oro che cola. Perugia ha più giorni di recupero, ma ora dobbiamo raffreddare la testa, consapevoli che affronteremo i primi classificati della Regular Season. Loro avranno il fattore campo a favore”.

ROBERTLANDY SIMON (Cucine Lube Civitanova): “Abbiamo vissuto dei momenti duri nell’arco della stagione, alcuni compagni sono rimasti fermi per il Covid-19 e ci siamo responsabilizzati. Ora giochiamo bene, di squadra, il nostro è un grande gruppo. La Finale con Perugia sarà dura, conosciamo bene il sestetto umbro e sappiamo che ci darà del filo da torcere. Dobbiamo giocare la nostra pallavolo senza pensieri. Abbiamo dimostrato di esserci nei momenti clou. Oggi avevo dall’altra parte della rete un bravissimo centrale come Lisinac, quando riesco a limitare giocatori così forti sono felice. Ora me la vedrò con Solé? Gioco nel campionato più bello del mondo, ci sono tanti campioni”.

KAMIL RYCHLICKI (Cucine Lube Civitanova): “La mia prima serie di Semifinale Play Off è andata bene, ora tocca alla mia prima serie di Finale Scudetto. Con Trento siamo partiti male in Gara 1 perché loro erano più aggressivi, ma nei successivi match abbiamo alzato il livello, siamo stati più forti. Non abbiamo centrato la Champions League ma siamo andati fino in fondo negli altri tornei disputati…c’è poco da cambiare in questa squadra. Sono il primo e forse unico lussemburghese del volley italiano, i miei genitori saranno orgogliosi. Il servizio e l’attacco sono i punti di forza di Civitanova e Perugia, sarà una Finale molto interessante sotto questo aspetto”.

OSMANY JUANTORENA (Cucine Lube Civitanova): “Sarà la quarta finale consecutiva per noi. Sono felicissimo di esserci e di quello che ha fatto questo gruppo in rimonta nella serie e questa sera a Trento. Vincere così non era facile. Faccio i complimenti a tutti e soprattutto a Yant, che sembrava un veterano. Abbiamo la possibilità di difendere lo Scudetto. Nella mia carriera ho centrato tanti obiettivi, ma vivrò la serie con Perugia come se fosse l’ultima”.

LUCIANO DE CECCO (Cucine Lube Civitanova): “Nella prima gara Trento ci aveva messo in grande difficoltà, poi abbiamo cambiato l’atteggiamento, la formazione in campo e la mentalità nel gestire i momenti difficili. Il risultato è questo. Siamo contenti e felici, andiamo avanti. Ora siamo in Finale. Perugia? Non penso agli avversari, ma penso a godermi la vittoria e da venerdì a preparare la prossima partita per mettere in campo quello che sappiamo fare”.

