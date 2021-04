Basta morti sul lavoro, presidio questa mattina al porto di Ancona

ANCONA – Dopo il decesso di un operaio al porto di Taranto Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno indetto un’ora di sciopero. Al porto di Ancona i sindacati hanno dato vita ad un presidio in segno di solidarietà alla famiglia del lavoratore e per ribadire l’importanza della sicurezza sul lavoro.

“Un altro e un altro ancora: un altro infortunio mortale sul lavoro – si legge in una nota dei sindacati -, un’altra vita spezzata, un’altra famiglia che piange un proprio caro morto per poter portare uno stipendio sul quale poter costruire un futuro.

“Per quanto ancora dovremmo piangere questi martiri? Ironia della sorte l’infortunio è accaduto il giorno dopo della Giornata Mondiale sulla Sicurezza sul lavoro.

“Occorre mettere fine a questa lunga scia di sangue che non vuole fermarsi. Occorre fare di tutto affinché la sicurezza sul lavoro non sia solo un motto vuoto di significato: vanno fatti tutti gli sforzi necessari per scongiurare questi tragici eventi.

“Stavolta a perdere la vita è stato un lavoratore del porto di Taranto di una impresa portuale ex art. 16 della L. 84/94. Non è più tollerabile la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare nelle aree come i porti, dove si svolgono attività produttive in cui insistono complesse sinergie fra diversi mondi del lavoro. È fondamentale un intervento costante e forte delle istituzioni sia rispetto al completamento di una normativa necessaria allo scopo che per un controllo continuo e puntuale. Infine un pensiero al lavoratore caduto sul lavoro: il sindacato – conclude la nota – si stringe intorno alla sua famiglia colpita da questo tragico evento”.

