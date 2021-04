Appartamento in fiamme nel centro di Ascoli

ASCOLI PICENO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, alle 10.15, in via Mercantini, nel centro di Ascoli Piceno, per l’incendio di un appartamento.

I Vigili del fuoco della squadra di Ascoli Piceno, intervenuti con un’autobotte e tre mezzi 4×4 con moduli idrici, hanno spento le fiamme, confinandole al solo appartamento coinvolto. Evitando così possibili danni al resto dell’edificio.

L’allarme è stato dato da un vicino che aveva visto uscire il fumo dalle finestre dell’appartamento. Le tre persone che si trovavano all’interno dell’abitazione sono riuscite ad uscire senza problemi

Sul posto sono comunque intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it