Un nuovo progetto per valorizzare e riscoprire il patrimonio naturale dei Monti Sibillini

VISSO – Valorizzare e riscoprire il patrimonio naturale e l’eredità culturale dei Monti Sibillini è l’obiettivo di MAGIC MOUNTAINS: un progetto non-profit multipiattaforma che si propone come veicolo per promuovere un approccio alla visita della montagna più “lento”, consapevole e sostenibile e la rinascita di un territorio fortemente colpito dal sisma del 2016 e dalla recente pandemia di covid-19.

Con la collaborazione di artisti, esperti e appassionati, il progetto vuole stimolare l’interesse di un nuovo pubblico italiano ed internazionale per i “magici itinerari” dei Monti Sibillini, e raccontare le bellezze naturalistiche di questa terra misteriosa, avvolta da secoli di storia, miti e leggende fantastiche. Lo farà attraverso una serie di contenuti di storytelling attualmente in produzione (Doc Serie, Web App, Social Media, Libro di Favole illustrate) e l’organizzazione di esperienze dal vivo (Mini Festival, Mostre, Trekking Experiences) a partire dall’estate 2021. “MAGIC MOUNTAINS – SIBILLINI STORIES” LA SERIE INTERACTIVE DOCUMENTARY ALLA RISCOPERTA DELLE LEGGENDE DEI MONTI SIBILLINI Immagini naturalistiche emozionali, foto di archivio, illustrazioni, una colonna sonora originale composta dall’artista internazionale Ekin Fil.

Le “Storie dei Sibillini” – introdotte da appassionati di trekking contemporanei e dalla voce di quattro narratori – accompagneranno lo spettatore nell’esplorazione di queste “montagne magiche” alla ri-scoperta dell’antica tradizione fantastica locale: dalle leggende popolari, alla «ricerca della Sibilla» nel Rinascimento, fino agli appassionati fotografi instagrammers di oggi.

RACCONTA LA TUA PASSIONE, DIVENTA UNO DEI PROTAGONISTI DELLA SERIE MAGIC MOUNTAINS è alla ricerca di appassionati dei Monti Sibillini da coinvolgere nel cast della Serie Interactive Documentary in lavorazione, storie vere delle persone che amano e frequentano questo luogo Magico durante tutto l’anno, che hanno una passione per la montagna e un legame speciale con il territorio. Per partecipare alla selezione basta raccontare la propria storia, rispondendo alle domande all’interno del form dedicato nel sito Magic Mountains entro il 7/04/2021. www.magicmountains.it

Magic Mountains è un progetto non profit e a fruizione gratuita finanziato grazie al contributo di persone, istituzioni e sponsor. E’ Beneficiario del supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 2014-2020 Regione Umbria ABOUT US

L’associazione MAGIC MOUNTAINS è un’organizzazione non-profit con sede a Norcia (PG) la cui Mission è preservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

MAGIC MOUNTAINS realizza i suoi progetti grazie al contributo di un network di artisti, professionisti del mondo della cultura, entertainment, comunicazione e marketing, esperti scientifici e fans appassionati. Sviluppa nuovi format sostenibili per esperienze in montagna, creando nuove opportunità e supportando giovani locali nell’organizzazione e promozione attiva del loro territorio.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: https://www.magicmountains.it

Trailer del progetto: https://vimeo.com/495193350

